【亞運撐港隊】風之隊凱旋回港　家人歡聚慶中秋

在杭州亞運獲得2銀1銅的香港滑浪風帆隊周四凱旋返港，獲家人及大師姐陳晞文接機祝賀，經過長年累月海外備戰，4名運動員代表鄭清然、歐令揚、馬君正、魏瑋恩及教練陳敬然、鄭國輝，難得可稍事休息，人月團圓迎中秋。

香港滑浪風帆隊於今次杭州亞運憑馬君正、魏瑋恩分別於女子iQFOiL及RS:X組別奪得銀牌，鄭清然則在男子iQFOiL獲得銅牌，延續連續9屆亞運均取得獎牌的優良傳統。當中魏瑋恩的媽媽及鄭清然父母均有遠赴寧波打氣，成為兩位港將的最強後盾。28歲的魏瑋恩（Charlie）回想去屆雅加達亞運因RS:One組別臨時增設年齡限制無奈落選，一度萌生退役念頭專心學業，是母親一句說話令她繼續堅持，終在為港隊奮戰11年後一圓亞運獎牌夢。「因為不想媽媽擔心，所以我一直好少跟她談及風帆的話題，5年前落選亞運想過放棄，但媽媽問我是否已經實現了當初定立的目標，而我其中一個目標正是代表香港出戰運動會，就是這股信念讓我堅持到現在。即使這面亞運獎牌來遲了一點，但我已搏盡無悔。」

Charlie媽媽及鄭清然父母將在今日稍後時間返港，不過Charlie仍有在是次亞運協助備戰及分享心得的大師姐陳晞文抽空接機獻花，令她喜極而泣；清然則有啟蒙他踏上滑浪風帆路的哥哥到場祝賀。「小時候我好怕大風，曾經驚到要停訓一年，但我見到哥哥滑得好有型，讓我重新鼓起勇氣踏上帆板。他說我替他圓了代表港隊出戰亞運及獲得獎牌的夢想，但正是有賴他一直鼓勵，我才會堅持到這一刻。」21歲的歐令揚雖未能獲得獎牌，但他坦言首戰亞運對他處理壓力及改善技術均是寶貴經驗。為備戰亞運RS:X組別減掉20公斤的他，今日獲父母到場接機鼓勵，「忍口」多時的他笑言好想「打邊爐」，然後再重投iQFOiL訓練，爭取明年巴黎奧運入場券。

至於在iQFOiL女子組獲得銀牌的馬君正（大頭妹），已為港隊鎖定來年巴黎奧運資格。她笑言父母一直對她採取「放養」狀態，即使他們未有到寧波觀戰或到場接機，但向來嚴厲的爸爸在她回港前特別叮囑她「記得返嚟食飯」，已令她相當窩心。大頭妹表示兩位教練陳敬然及鄭國輝如同港隊「爸爸」，鞭策他們成長，「英爸爸」的嚴厲與自己父親不相伯仲。「常常聽到大家說風帆隊屆屆有牌袋，又或者每屆奧運例必有份，其實對我們來說真是好大壓力，但『阿英』（陳敬然）讓我們習慣在極高壓力之下應戰，好像在之前的港隊選拔賽也是選用和奧運相同的獎牌賽制度。直至來到亞運，雖然只有5、6名選手，但因為賽制問題，隨時可能因為最後一場表現失準一無所有，自己也曾緊張過，多得鄭國輝教練分享經驗輔導心理，同時也要感激『阿英』的用心良苦，若非他的嚴苛，我們可能已經輸了心理戰。」

大頭妹坦言經過兩屆亞運經驗之後，會將背負滑浪風優秀戰績傳統的壓力化成動力，薪火相傳。「爸爸常說如果要做便要做到宇宙最強，因為只要你一退縮便會前功盡廢，『阿英』教練也是永遠將夢想放到最大，只有大家一起瘋狂地去挑戰夢想，才能實現目標，所以獎牌是屬於我們整支瘋狂的團隊。」