【獎牌榜】港隊單日再添5獎牌　位列第7

港隊在杭州亞運繼續衝擊獎牌，周四（28日）單日擸走5面獎牌，目前累積5金12銀15銅共32面獎牌，位列獎牌榜第7位，表現相當出色，希望眾港將加油！

5面獎牌來自單車、游泳、劍擊及馬術，其中場地單車由美少女李思穎及楊倩玉合作，贏得麥迪遜賽銀牌，而梁嘉儒後上爭得銀牌，亦十分熱血。當然最大豐收的就是「多牌后」何詩蓓，她在50米自由泳打破港績擸走銀牌，非常犀害。至於馬術的蕭頴瑩在盛裝舞步奪亞，以及陳諾思、鄭曉為、符妤名、關渝澄 女子花劍團體賽添銅牌，都令人十分鼓舞。

綜合港隊今日獎牌一覽：

銀牌 何詩蓓 女子50米自由泳

銀牌 楊倩玉、李思穎 場地單車麥迪遜

銀牌 梁嘉儒 場地單車男子全能

銀牌 蕭頴瑩 馬術盛裝舞步個人賽

銅牌 陳諾思、鄭曉為、符妤名、關渝澄 女子花劍團體賽

獎牌榜(只列頭8位)

排名 隊伍 金 銀 銅 總數

1 中國 90 51 26 167

2 南韓 24 23 39 86

3 日本 18 30 30 78

4 烏茲別克 6 10 15 31

5 印度 6 8 11 25

6 泰國 6 3 9 18

7 中國香港 5 12 15 32

8 中華台北 4 4 6 14