【亞運DAY7賽程】女籃爭首勝　單車隊麥迪遜衝金

2023年09月29日 07:00
  • 東網電視
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    中秋節賽程緊密，上午曾出戰奧運的香港「競走天后」程小雅將於早上出戰20公里競走項目，吳家祺亦將於跳馬決賽登場，爭奪獎牌。下午香港女子籃球隊再度出擊，對菲律賓力爭小組首勝，晚上則有梁峻榮和梁嘉儒在男子麥迪遜衝金，值得留意。HOY TV將直播亞運賽事，大家記得一齊睇直播撐港隊！
    港隊焦點賽事：
    韓紫琳、劉弦、陳芷澄　6:30AM　高爾夫球女子個人、團體賽第2輪
    張雄熙、 黑純一、許龍一、伍城鋒　6:30AM　高爾夫球女子個人、團體賽第2輪
    歐倩瑩、梁洛文、朱詠翹、薜雅賢　9:00AM　劍擊女子佩劍團體賽16強
    何瑋桁、吳浩天、方凱申、劉昊峯　2:30PM　劍擊男子重劍團體賽8強
    伍泰龍、奧斯卡　8:00AM　三鐵男子個人賽
    錢文傑　7:00AM　田徑女子競走20公里
    程小雅　7:10AM　田徑女子競走20公里
    江俊淇　9:00PM　田徑女子100米初賽
    梁筠宜　9:14PM　田徑女子100米初賽
    李康傑　9:42PM　田徑男子100米初賽
    石錦程　9:49PM　田徑男子100米初賽
    吳家祺　2:30PM　體操男子跳馬決賽
    香港男子籃球隊　1:00PM　三人籃球男子A組對約旦
    香港女子籃球隊　1:30PM　女子B組對菲律賓
    香港女子籃球隊　3:30PM　三人籃球女子C組對約旦
    梁峻榮、梁嘉儒　6:44PM　香港隊出戰男子場地單車麥迪遜決賽