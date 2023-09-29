【亞運DAY7賽程】女籃爭首勝　單車隊麥迪遜衝金

中秋節賽程緊密，上午曾出戰奧運的香港「競走天后」程小雅將於早上出戰20公里競走項目，吳家祺亦將於跳馬決賽登場，爭奪獎牌。下午香港女子籃球隊再度出擊，對菲律賓力爭小組首勝，晚上則有梁峻榮和梁嘉儒在男子麥迪遜衝金，值得留意。HOY TV將直播亞運賽事，大家記得一齊睇直播撐港隊！

港隊焦點賽事：

韓紫琳、劉弦、陳芷澄 6:30AM 高爾夫球女子個人、團體賽第2輪

張雄熙、 黑純一、許龍一、伍城鋒 6:30AM 高爾夫球女子個人、團體賽第2輪

歐倩瑩、梁洛文、朱詠翹、薜雅賢 9:00AM 劍擊女子佩劍團體賽16強

何瑋桁、吳浩天、方凱申、劉昊峯 2:30PM 劍擊男子重劍團體賽8強

伍泰龍、奧斯卡 8:00AM 三鐵男子個人賽

錢文傑 7:00AM 田徑女子競走20公里

程小雅 7:10AM 田徑女子競走20公里

江俊淇 9:00PM 田徑女子100米初賽

梁筠宜 9:14PM 田徑女子100米初賽

李康傑 9:42PM 田徑男子100米初賽

石錦程 9:49PM 田徑男子100米初賽

吳家祺 2:30PM 體操男子跳馬決賽

香港男子籃球隊 1:00PM 三人籃球男子A組對約旦

香港女子籃球隊 1:30PM 女子B組對菲律賓

香港女子籃球隊 3:30PM 三人籃球女子C組對約旦

梁峻榮、梁嘉儒 6:44PM 香港隊出戰男子場地單車麥迪遜決賽