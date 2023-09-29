巴塞隆拿被控賄賂球證　面臨禁踢歐聯

上季重奪西甲冠軍嘅巴塞隆拿，重建期間受到重大打擊，擾攘多時嘅「賄賂球證」風波，周五(29日)有驚人發展，警方突襲西班牙足總球證辦公室，檢察官正式指控巴塞「主動賄賂」球證委員會高層，而且涉嫌嘅不法行為長達17年，一旦罪成有可能會被歐洲足協禁止參加歐聯。

西班牙檢察官阿基爾早喺今年3月，已指控巴塞涉嫌體育行賄、欺詐管理、偽造文件等罪名，周五警方突擊搜查球證委員會辦公室，阿基爾表示已掌握新證據，並將對巴塞嘅「體育行賄」罪名，換成「主動賄賂」前球證委員會副主席尼加拉。巴塞被指喺2001年至2018年間，透過附屬公司向尼加拉支付840萬歐元(約7,000萬港元)嘅「顧問費」。

今次檢控牽涉3位巴塞會長，包括前會長羅素爾、巴度美奧，以及第2度上任嘅現任會長拉波塔。巴塞一直強調同尼加拉係「正當合作」，但根據西班牙行賄罪條例，只要證明到疑犯有意圖行賄，唔理最後有冇得到效益都可判罪名成立，檢控官就指巴塞想「用金錢換取影響力」。

歐洲足協今年7月曾發聲明回應事件，指巴塞獲「暫時批准」出戰歐聯，但會等待案情嘅發展再作出決定，隨住西班牙檢控官高調出招，歐洲足協好可能會再次介入調查，巴塞隆拿面臨被禁踢歐聯危機。巴塞隆拿教練沙維周五喺記者會亦回應：「我從來唔覺得巴塞得益於球證判決，每個星期就有一次新故仔，我冇咁多時間理呢件事，只係專注球場上事務。」