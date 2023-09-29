柔道港將徐淑琪被DQ　千字文控訴奧委會漠視運動員努力

香港柔道代表徐淑琪周日（24日）未有出戰杭州亞運女子52公斤級16強，讓南韓對手直接晉級。她昨日（28日）撰文解釋，稱比賽當日早上獲奧委會通知，以傷患為由取消她的比賽資格：「我花盡力氣的向亞運會舞台前進，你卻不費吹灰之力地取消我比賽的資格。」

徐淑琪今年1月在訓練期間受傷，右膝前十字韌帶和內側韌帶斷裂，與醫療團隊和教練商量後，暫不接受手術，選擇復康運動，以迎接杭州亞運。

她表示右膝比平常人復原得快，很快重投訓練，更在受傷3個月後、4月底科威特亞洲賽摘銅。惟亞運前一星期，她獲知亞運首席醫生質疑她的傷勢，她按要求接受檢查，但遲遲未收到消息，如常飛到杭州備戰，怎料比賽當日早上被取消資格：「自以為成績已是最好證明，我不敢相信到比賽前夕還可以推翻早前做的體檢，一切測試及成績，只看1月受傷時的磁力共振報告及所謂權威性文獻，便輕易剝奪我參賽的資格。」

徐淑琪出示一份接近滿分的功能性測試，又認為成績足證自己可以重返賽場，但奧委會以「一封又一封一成不變的郵件」拒絕其出賽，直斥奧委會未有站在運動員一方：「你說你永遠站在運動員的一邊，但你有否親眼見過我，為我做過甚麼檢查，詢問過我有甚麼比賽目標，你沒有為我規劃過什麼治療，就輕率地做了影響我運動員生涯的決定。」她感慨找不到繼續奮鬥的理由，對特地飛到杭州的家人和朋友感到抱歉。

徐淑琪文末透露，將於10月進行膝蓋手術，除了今屆亞運，勢錯過爭取巴黎奧運資格的機會：「膝蓋的傷患大概透過手術會痊愈，但失落兩個大型運動會資格的遺憾，將比膝蓋上的疤痕留得更深。」