【亞運撐港隊】港隊闖4x100混決賽　今晚或獎陣爭牌

鄭莉梅在上屆亞運接力摘銀。（相片由港協暨奧委會提供）

杭州亞運游泳今日（29日）煞科，張心悅、林凱喬、楊凱晴和鄭莉梅在女子4x100米混合泳接力，以總成績第4名晉級決賽，晚上或會變陣，由何詩蓓領軍衝擊獎牌。

香港游泳隊今屆亞運暫獲2金2銀2銅，來到最後一個比賽日，成功晉級兩項決賽。由美國回流的關鵬在男子200米背泳游出2分02第58，以小組次名、總成績第6名闖入決賽。關鵬於去年8月造出2分00秒70，刷新200背香港紀錄，且看今晚能否突破自己。

港隊在上屆亞運女子4x100米混合泳接力，因南韓和中國被取消資格，由「梗頸四」躍升至銀牌，今屆派出張心悅、林凱喬、楊凱晴和鄭莉梅，在初賽合力游出4分08秒34，以小組次名、總成績第4名晉級決賽。

港隊昨晚在女子4x200米自由泳接力決賽變陣，換入何詩蓓領軍，雖然名列第4無緣獎牌，但打破香港紀錄，今晚決賽或會再次變陣，力爭連續兩屆站上頒獎台。

港隊今早初賽成績

女子50米蝶泳

簡綽桐 27秒23 小組第3

譚凱琳 27秒50 小組第4

男子50米蛙泳

吳欣鍵 28秒71 小組第4

方嘉羽 28秒94 小組第5

女子800米自由泳（慢組）

聶芷彥 9分00秒74 小組第3

莫思騏 9分10秒91 小組第4

男子200米背泳

關鵬 2分02秒58 小組第2、總成績第6晉級決賽

陳鎡樵 2分11秒81 小組第7

男子400米自由泳

卓銘浩 3分59秒52 小組第8

何承燁 4分06秒53 小組第2

男子200米蝶泳

劉建希 2分02秒96 小組第4

林昭光 2分04秒09 小組第4

女子4x100米混合泳接力

張心悅／林凱喬／楊凱晴／鄭莉梅 4分08秒34 小組第2、總成績第4晉級決賽