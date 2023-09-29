佐藤壽人：水手擊沉勝利船上榜首

橫濱水手上周末以2比1從後反勝鹿島鹿角，令他們跟榜首的神戶勝利船的距離，繼續保持只有1分之差。

水手能夠在作客先落後1球的情況下，成功反勝鹿角，無疑大大加強了水手球員的信心。我亦相信，他們將會以最佳狀態，迎接決定性十足的榜首大戰。

若然水手獲勝的話，將可反壓勝利船升上榜首位置，我肯定安達臣盧比斯將再一次成為關鍵先生。這位巴西籍前鋒是球隊的進攻核心，一直以來水手憑着他的身體條件及質素於前線製造威脅。

神戶勝利船上星期六憑着佐佐木大樹的關鍵入球，以1比0擊敗大阪櫻花，繼續於榜首位置獨領群雄。

雖然勝利船的防守最近表現麻麻，但他們於這場勝仗中表現穩固，而重新加強的前線進攻火力亦於該場勝仗中起了關鍵作用。

中場的爭奪亦肯定會左右今場賽事的勝負，我預期山口螢將會擔任串連勝利船進攻及防守的重要角色。

話雖如此，我認為神戶勝利船面對行軍流暢的橫濱水手，或許會陷於苦戰。另一方面，水手於上場對賽鹿島鹿角的勝仗中，展示出有能力製造不同類型的入球機會，而南泰熙的加盟也看來將可加強球隊的攻力，所以我認為主隊橫濱水手今仗將可獲勝，反壓對手升上榜首位置。