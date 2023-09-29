【亞運撐港隊】女籃領先下反負菲律賓

香港女子籃球隊周二（29日）出戰亞運第2場小組賽對菲律賓，在第一節領先下，最終以63:99告負，下場將會對同樣錄兩負的哈薩克。

港隊初段受壓，落後6:16，黃寶詩、李祉均、唐曉蕾及陳偉萍先後得分，合力追至落後1分，之後港隊緊纏對手，以20:19領先。

上場轟入20分的李祉均和劉常學在第2節先後轟入三分球，但菲律賓攻勢猛烈，先有Janine Pontejos投進三分球，再有Afril Bernardino攻入5分助菲律賓反超前至36:30。任栩燕剷籃得分，但未能「止血」，菲律賓再轟兩記三分，一度拉開分差至雙位數，港隊半場落後34:42。

第3節情況更加險峻，港隊進攻失靈，此節僅得12分，而且落後最多22分，被大幅拋離至46:65。菲律賓隊外圍手感火熱，決勝節再轟7記三分，港隊無以為繼，以63:99告負。

港隊的唐曉蕾今場交出15分3偷球，劉常學亦三分球4射3中，貢獻11分，至於李祉均和黃寶詩則各得10分。菲律賓多點開花，其中Janine Pontejos投進7記三分得23分，Afril Bernardino亦攻入20分8籃板。

另外，由曾湛元、林民淇、黃浩賢和張國銓組成的香港男子三人籃球隊周五（29日）出戰小組最後一場對約旦，港隊終憑林民淇和黃浩賢各得9和8分，以21:9輕取對手。分組賽1勝3負的港隊以小組第4名提早畢業。

至於由吳欣潼、陳穎欣、何佩盈和關海珮組成的香港女子三人籃球隊同日以13:17不敵約旦，以小組第3晉級12強，將於周六（30日）與B組次名日本出戰附加賽，爭奪8強席位。