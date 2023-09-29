高級組銀牌　冠忠南區再遇香港U23

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本季「高級組銀牌」周六（30日）上演第1圈賽事，由冠忠南區假香港仔運動場鬥香港U23。兩隊季初已在聯賽碰頭，該仗輕勝的南區自然希望重溫美夢，贏波晉級8強；至於香港U23雖被睇淡，但一場過盃賽充滿變數，隨時出現意想不到的戰果。（on.cc東網周六下午3時按次收費直播）

南區自8月26日聯賽擊敗香港U23後，就未有再參與正式賽事，加上主教練楊正光預期對方在戰術上會作出調整，而增加了今次交鋒的難度：「踢盃賽嘅心態同聯賽完全唔同，對手可以喺法定時間守和，然後搏互射12碼去贏，所以我哋要畀多少少耐性去破密集。」此外，由於港隊出線亞運8強，因此伍瑋謙、趙聡悟和陳凱柏未及歸隊，而早前養傷的羅拔奧度已投入操練，但上陣成疑。

上季效力香港U23的陳潤潼，就認為舊主上月初(9月)取得聯賽第1分後，信心會有所增強，整體表現會愈來愈好：「我今季有睇香港U23嘅比賽，哋唔會再好似以前咁，一失波就散哂，而且盃賽係一場過，咩都有機會發生，希望今場可以盡早打開紀錄。」

香港U23亦有鄭進泓、曾以行和劉家喬要代表亞運男足，不在陣中，但主教練司徒文俊深信，球員會奮力而戰：「上場對理文有段時間守得唔錯，應該令大家信心好咗，唔會一落後就冇哂鬥志，希望呢場可以再減少失誤，唔好咁易畀人入到波。」「司徒Sir」又形容球隊季初對南區時的演出不太理想，呼籲全隊汲取教訓，改善表現。

郭子堦（Bobby）則認為：「上次對南區，我哋都做到幾個機會出嚟，但把握唔到，如果今場做得好啲，都唔係冇爆冷嘅機會嘅。」

【兩隊預計正選陣容】

冠忠南區

門將：31.顏翱天

後衞：22.陳潤潼 5.古安奴 4.川瀨浩太 16.翟廷峯

中場：11.佐佐木周 6.基斯 24.鞠盈智

前鋒：18.艾華 7.史提芬彭利拿 28.陳傲軒

香港U23

門將：29.鄧梓朗

後衞：20.嚴啟倬 6.杜國樑 5.梁煒烽 4.宋絃毅

中場：8.鄧筵霑 16.郭子堦 23.何瀧浩

前鋒：10.林學曦 9.何家智 3.李樂謙