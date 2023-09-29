【亞運撐港隊】女雙絕地反勝南韓組合晉級8強

香港乒乓球亞運代表隊周五（29日）繼續出擊，向本屆首面獎牌邁進，其中杜凱琹/朱成竹於女雙8強，落後兩局下，上演絕地反擊，連贏3局以3比2反勝南韓組合李恩惠/梁夏銀，晉級8強，大振港隊士氣。

雖然杜凱琹/朱成竹言踞世界排名第6位，明顯較李恩惠/梁夏銀的88位為高，惟港將開局打得異常艱辛，頭兩局分別輸3:11和9:11，其中第1局更僅得1次成功在發球回合取分。幸好香港組合到第3局回復水準，落後0:1下連取6分，拉開領先差距，之後一鼓作氣贏11:3扳回一城。隨後港隊愈戰愈勇，之後兩局分別贏11:6和11:8，完成大逆轉，有驚無險晉級8強

至於其他港隊成員，港乒「一哥」黃鎮廷中午夥拍何鈞傑出戰男雙， 對塔吉克斯坦組合，全程未受太大考驗，局數一度領先2:0，雖然對方處於絕境下，於第3局贏11:7，但港隊於第4局未有給予對方追平希望，大勝11:1，總局數贏3:1，8強會面對中國組合樊振東/王楚欽。

黃鎮廷晚上於男單16強出擊，對日本球手吉村真晴，過程驚險得多，香港「一哥」先贏兩局11:7及13:11。看似能輕鬆晉級之際，吉村真晴突然一口氣連取3局，反超至3:2，不過黃鎮廷關鍵時刻的演出較為優勝，最後兩局贏11:5和11:7，驚險取勝。