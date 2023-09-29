賽馬會菁英盃　揭幕戰！換帥傑志vs久休晉鋒

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新一季「賽馬會菁英盃」周六（30日）正式展開，率先上演的是B組賽事，由傑志於旺角大球場主場迎戰晉峰。「藍鳥」賽前一日公布朱志光卸任傑志主帥一職，由金東進暫代領軍，相信每名球員陣上都會拚盡搏取新帥歡心；且看開季演出飄忽的晉峰，休戰近1個月後，表現會否有所改善。(on.cc東網周六下午3時按次收費直播）

傑志今季開局不太順，接連在聯賽大敗予理文，以及在「亞冠盃」不敵全北汽車，「朱Sir」承認開局欠佳，希望今次卸下主帥工作，可以為球隊帶來突破：「我諗咗好幾晚，又同老細傾過，今年季初幾場球員多傷，比賽唔太順，係咪我要停一停落嚟，換啲新鮮感比球員？球員都可能覺得需要有啲改變，同時亦畀自己腦筋有機會休息一吓。」

對於金東進接替自己暫代主教練一職，將專注傑志足球學院精英培訓事宜的，「朱Sir」認為問題不大：「金東進疫情之前都暫代過我，呢幾年亦喺教練團入面，相信佢有能力處理同帶領傑志延續王者之風。」傑志今場陣容上會有輪換，除幾名年青球員有機擔正外，因傷倦勤多時的金信煜，以及明加索夫有望傷愈復出。

年僅19歲中堅甘智健（Jason），今季暫時未曾上陣，對上一次出場已經是4月10日對東方的「賽馬會菁英盃」分組賽，他承認對今仗十分期待，希望可以好好表現自己，協助球隊爭取出線：「狀態唔太大問題，都有一直加操，晉峰陣容今年好後生，見佢哋體能都幾好，好有活力，目標唔好失波先，同埋要控制個波同比賽節奏。」

對手賽前臨陣換帥，晉峰總教練何信賢卻認為他們陣中球員經驗豐富，相信影響不大，盼今仗球隊可收窄與對手差距，踢出「爭氣波」：「冇踢成個月肯定餓波，但比賽狀態一定唔係最好，希望年青球員發揮出最好一面，踢番場好波畀球迷睇。咁多年對住傑志未試過拎到1分，希望今場可以做到。」陣容方面，除門將龐焯熙正出戰亞運、前鋒何思哲因家事短暫離港，中堅金相佑亦受傷缺陣。

最後一年以適齡球員身份參與「賽馬會菁英盃」的黃政德，指球隊今季人腳變動大，而自己目前仍在適應新教練踢法，狀態亦未算十足，但今仗面對勁旅傑志會盡力而為：「傑志每年都好勁，今年又有新外援，作為弱嗰一方都係盡力，睇吓同佢地差距有幾遠，希望踢場好波啦。」

【兩隊預計正選容】

傑志

門將：1王振鵬

後衞：2羅梓駿 74甘智健 5艾里奧 95陳晉一

中場：16陳俊樂 4 查理史葛 17 米基爾

前鋒：90祖連奴 9金信煜 32袁振謙

晉峰

門將：42陳嘉昊

後衞：20鄭璟昊 14曾仲楠 6布雷迪 99文智星

中場：8邵昀俊 29呂卓芹 4李呈

前鋒：9袁世傑 10凱基 7黃政德