【亞運撐港隊】李思穎奪全能賽銀牌　首戰亞運擸3面獎牌

成功接棒撐住香港單車隊的「小女車神」李思穎，繼日前先後奪得了女子團體追逐賽銅牌及麥迪遜賽銀牌後，周五在其主項的女子全能賽，再顯實力勇奪銀牌，生涯首戰亞運已奪袋走了2銀1銅，並將轉戰公路賽試圖再寫紀錄。

連賽三天的李思穎愈踩愈有，今日轉戰其主項的全能力繼續大爆發，完成頭兩個項目的捕捉賽及衝刺賽已登上領先位置；今屆她的最大對手是奧運銀牌得主日本的梶原悠未，首項捕捉賽雖然屈居次席，但在第二項的衝刺賽扳回一仗，表現相當出色。

然而在晚上進行的第三項淘汰賽，李思穎比賽中有點失誤，以第3名完成，而梶原悠未則乘勢奪冠再奪領先位置，至最後一項的記分賽更加爭持激烈，中國的劉佳麗及烏茲別克的Margarita Misyurina加入爭逐戰團，李思穎在比賽中表現穩定，緊貼日本的梶原悠未，最終在此項獲得第2，並且以總成績121分獲得銀牌，梶原悠未以128分奪金，中國的劉佳麗得銅。

22歲的李思穎賽後對於自己再獲一面銀牌感到興奮，但她坦言是希望可以衝金而回：「在第三項是有點失誤，但到最後我都希望可以嘗試爭金，然而日本的梶原悠未經驗很好，我仍要再強學習，希望未來可以戰勝她。」場地單車項目今日煞科，港隊在今屆亞運會共獲得了3銀1銅，其中3面女隊的獎牌都有「李思穎」的名字；而這位「小女車神」在今屆亞運之旅仍未結束，她將轉戰下周二（3日）舉行的個人公路賽，試圖衝擊金牌；近年火速冒起的她，兩年前在全運會奪得個人公路賽冠軍，公路賽上實力絕不遜色。