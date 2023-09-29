【亞運撐港隊】新加坡被DQ　港隊混合泳接力奇迹奪銅

杭州亞運游泳今日（29日）煞科，港隊於女子4x100米混合泳接力決賽變陣出擊，派出何詩蓓配搭譚凱琳、簡綽桐、歐鎧淳，原以破香港紀錄時間得第4，其後因新加坡被取消資格，戲劇性得銅牌。香港「飛魚」何詩蓓單屆亞運豪取6面獎牌，「4朝元老」歐鎧淳亦以兩面接力銅牌完成亞運。

港隊在上屆亞運女子4x100米混合泳接力，因南韓和中國被取消資格，由「梗頸四」躍升至銀牌，今屆派出張心悅、林凱喬、楊凱晴和鄭莉梅，在初賽合力游出4分08秒34，以小組次名、總成績第4名晉級決賽。至於金牌熱門之一中國隊因第一棒的汪雪兒「搶跳」犯規，連續3屆同一項目被取消資格。

港隊前晚在女子4x200米自由泳接力決賽變陣，換入何詩蓓領軍，雖然名列第4無緣獎牌，但打破香港紀錄，今晚決賽亦再次變陣，派出歐鎧淳、何詩蓓、簡綽桐和譚凱琳。負責第一棒游背泳的歐鎧淳狀態大勇，游出1分00秒74以第2名交棒，負責蛙泳的何詩蓓更一舉衝上第1名，惟第3棒的蝶泳選手簡綽桐被對手趕過，跌落第4名，最終譚凱琳亦未能追上前列，最終港隊以4分01秒72第4名衝線，時間刷新香港紀錄（4分01秒77）。大會其後宣布新加坡因犯規被取消資格，港隊因而戲劇性獲得銅牌！

已完成亞運「告別戰」的歐鎧淳賽後相當感觸，形容這塊銅牌是「圓滿結局」：「這種感覺實在難以形容，很感激一眾隊友陪同我完成這屆亞運，能夠以銅牌完成今屆賽事，絕對是圓滿結局。」