【亞運DAY 8賽程】壁球女團電競兩路爭金

2023年09月30日 07:00
  • 東網電視
    更多新聞短片
    港隊周六兵分兩路爭金，香港女子壁球隊今日出戰決賽對馬來西亞，力爭衞冕，同日，香港電競隊於《夢三國2》闖進決賽，將與中國隊爭奪金牌。另外乒乓球隊出戰3項8強賽，值得留意。HOT TV將直播亞運賽事，大家記得睇直播撐港隊！
    港隊焦點賽事：
    張雄熙、 黑純一、許龍一　6:30AM　高爾夫球男子個人、團體賽第三輪
    韓紫琳、劉弦　6:30AM　高爾夫球男子個人、團體賽第三輪
    彭詩雅　8:00AM　三項鐵人女子個人賽
    蘇昱軒、凌慇、林立信、何苑欣　8:00AM　馬術三項賽盛裝舞步團體及個人賽
    王蘊妮　9:00AM　滾軸溜冰女子速度輪滑10000米積分淘汰賽
    陳銘泰、高皓塱　9:05AM　田徑男子跳遠初賽
    盛楚殷、呂麗瑤　9:15AM起　田徑女子100米欄初賽
    何鈞傑/黃鎮廷　12:00PM　乒乓球男雙8強　對中國
    黃鎮廷 7:00PM　乒乓球男單8強　對中華台北
    杜凱琹/朱成竹　7:15PM　乒乓球女雙8強　對北韓
    香港女子壁球隊　1:00PM　壁球女子團體賽決賽　對馬來西亞
    香港電競隊　7:00PM　電競夢三國2決賽　對中國
    香港男子籃球隊　8:00PM　籃球男子B組　對中國