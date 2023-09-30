【亞運DAY 8賽程】壁球女團電競兩路爭金

港隊周六兵分兩路爭金，香港女子壁球隊今日出戰決賽對馬來西亞，力爭衞冕，同日，香港電競隊於《夢三國2》闖進決賽，將與中國隊爭奪金牌。另外乒乓球隊出戰3項8強賽，值得留意。HOT TV將直播亞運賽事，大家記得睇直播撐港隊！

港隊焦點賽事：

張雄熙、 黑純一、許龍一 6:30AM 高爾夫球男子個人、團體賽第三輪

韓紫琳、劉弦 6:30AM 高爾夫球男子個人、團體賽第三輪

彭詩雅 8:00AM 三項鐵人女子個人賽

蘇昱軒、凌慇、林立信、何苑欣 8:00AM 馬術三項賽盛裝舞步團體及個人賽

王蘊妮 9:00AM 滾軸溜冰女子速度輪滑10000米積分淘汰賽

陳銘泰、高皓塱 9:05AM 田徑男子跳遠初賽

盛楚殷、呂麗瑤 9:15AM起 田徑女子100米欄初賽

何鈞傑/黃鎮廷 12:00PM 乒乓球男雙8強 對中國

黃鎮廷 7:00PM 乒乓球男單8強 對中華台北

杜凱琹/朱成竹 7:15PM 乒乓球女雙8強 對北韓

香港女子壁球隊 1:00PM 壁球女子團體賽決賽 對馬來西亞

香港電競隊 7:00PM 電競夢三國2決賽 對中國

香港男子籃球隊 8:00PM 籃球男子B組 對中國