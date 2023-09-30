安東尼解禁復操　有望出戰歐聯

曼聯翼鋒安東尼馬菲奧斯因為被前女友Gabriela Cavallin控告虐打，已被球會雪藏近1個月，呢位23歲巴西國腳日前返回英國接受警方問話後，獲得紅魔鬼「解凍」，會方發表聲明，指已批准安東尼重返球隊操練，主帥坦哈格暗示，有可能派呢位愛將出戰下周三(10月4日)凌晨歐聯分組賽主場對加拉塔沙雷，

曼聯聲明指出，自今年6月事件曝光之後，安東尼馬菲奧斯一直配合巴西同英國警方調查，未來仍然會同當局合作，會方已經批准佢返回卡寧頓訓練基地操練，警方調查期間，佢仍然可以為球隊上陣。據悉安東尼馬菲奧斯只係協助警方調查，並非被拘捕，亦冇遭到任何起訴。

曼聯領隊坦哈格透露，安東尼唔會出戰周六(30日)晚英超主場對水晶宮，但會進一步了解佢嘅情況，睇下可唔可以踢歐聯對加拉塔沙雷：「我已經同安東尼傾過，佢實際情況係點，現時唔可以透露，總之佢已經歸隊。」至於講到另一位被雪藏嘅翼鋒查頓辛祖幾時復出，坦哈格指一位屬於內部問題(辛祖)，一位屬於外部問題(安東尼)，唔可以相提並論，意味查頓辛祖將繼續被棄用。

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