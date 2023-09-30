昔日巴塞小球童　今日搞到拉莫斯擺烏龍

周六(30日)凌晨西甲，巴塞隆拿主場以1比0小勝西維爾，力壓踢少1場嘅基羅納，重奪榜首之位，全場唯一入球來自西維爾老將沙治奧拉莫斯擺烏龍，呢位37歲中堅以往效力皇馬期間，同巴塞有好多牙齒印，今仗卻向對方「送禮」，夠晒戲劇性。

雙方踢法都非常進取，創造唔少具威脅攻門，開賽初段，倒戈嘅西維爾中場拿傑迪錫遠射，僅被門將達史特根飛身撲出，轉個頭巴塞還以顏色，翼鋒祖奧菲歷斯勁射中楣彈地，但由於皮球未完全過晒龍門白界線，只能望門輕嘆，其後羅拔利雲度夫斯基起腳，被西維爾門將尼蘭特救到。

戰至76分鐘，巴塞隆拿一次無心插柳攻勢，反而創造入球，當時16歲小將耶馬喺禁區右路近底線位置，頭槌頂入中路，沙治奧拉莫斯回防卻不慎將皮球撞入網擺烏龍，巴塞就憑呢個入波全取3分，力1分優勢力壓基羅納，升上榜首，但巴塞踢多1場，基羅納將於周日(10日1日)凌晨主場對第3位皇家馬德里，榜首球隊隨時又易位。

值得一提，2016年「國家打吡」巴塞隆拿對皇馬，當時仲係球童嘅耶馬拖住沙治奧拉莫斯隻手出場，估唔到今場令對方出醜擺烏龍。