【亞運撐港隊】馬術三項賽暫列團體第2　有望再攞牌

代表中國香港出戰亞運的馬會馬術隊，周六（30日）繼續在桐廬馬術中心出擊挑戰三項賽，在首輪的盛裝舞步項目比賽後，港隊暫以86.80分落後中國，位居次席。

馬術項目的三項賽為期三日，結合盛裝舞步賽、場地障礙賽，以及需應付自然障礙包括川流、積水及堤岸等的越野障礙賽；參加者必須在三項賽事中策騎同一馬匹。今天進行盛裝舞步賽，港隊派出經驗豐富的林立信、今屆已袋走盛裝舞步團體賽銅牌的何宛欣，以及蘇昱軒及首次參加亞運會的凌慇出戰。

在2010年廣州亞運會奪得場地障礙賽團體銅牌的林立信，夥拍馬會贊助馬匹「馬會奮進」表現不俗，與夥拍馬會贊助馬匹「馬會妙天」的何宛欣，同樣獲得28.3分，分別排名第4及第5位，而蘇昱軒 (馬匹:Spypark Ferro XS)則獲得30.2分排名第10，凌慇 (馬匹：A Sparkling Bellini)則以38.6分位列21。由於團體賽只計算每隊最佳成績的3位運動員，港隊暫以總分86.80排名第2，僅落後於中國不足兩個罰分，並距離第三位印度兩個罰分，有機會衝擊獎牌。

三項賽的盛裝舞步賽的評分，是評判給予每位參賽者的分數會轉為罰分，然後與他們在越野賽及障礙賽中所得的罰分相加，總罰分最少者為優勝者。明天將會進行越野障礙賽，周一（2日）的三項賽煞科日則上演場地越野賽。