佐藤壽人：三箭主場可捕「鯨」

廣島三箭上星期六作客以0比1不敵京都不死鳥後，正式宣布無緣角逐今季日職冠軍。

三箭於該場敗仗中進攻單調，下半場的踢法更加太過直接及過於簡單，導致輸波而回。

今仗如三箭希望取得分數的話，他們需要於邊路阻止名古屋鯨魚製造入球機會，所以，我認為他們一對翼衞志知孝明及中野就斗的演出相當關鍵，兩位球員於左右邊路的活動能力及精準的傳中球將可大派用場。

名古屋鯨魚上周末以1比1跟北海道札幌岡薩多打成平手後，近5仗未嘗一勝，導致落後榜首的神戶勝利船8分。

在該場賽事中，他們整體上欠缺活力，由於球隊多場賽事都派出相同的球員正選上陣，看來這些球員都出現了疲態。

森島司自從8月由廣島加盟後表現醒神，為鯨魚創造了很多入球機會。然而，如今他最急切需要改善的地方，就是直接參與入球。換言之，今場倒戈戰他將會成為其中一個焦點。

名古屋鯨魚脫離了爭標行列之後，我十分有興趣想知道，哪位球員今仗可以正選上陣。由於廣島三箭擁有主場優勢及高空球相當具威脅，因此我認為他們今仗將可獲勝，全取3分。