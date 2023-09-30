高級組銀牌　冠忠南區再遇香港U23

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今屆「高級組銀牌」周六（30日）於香港仔運動場正式展開，冠忠南區與香港U23正面交鋒。兩隊同樣有部份主力要出戰亞運，未能披甲，南區今場由顏翱天把關，古安奴及杜馬思鎮守中路，佐佐木周負責派牌，協助艾華，李小恆攻堅，史提芬彭利拿先列後備；香港U23方面，郭子堦負責中場屏障，鄧筵霑 控制中場，為林學曦和何家智創造突擊機會。（on.cc東網周六下午3時按次收費直播）

冠忠南區正選：

31 顏翱天 ［GK］

5 古安奴

6 基斯

8 李嘉耀

11 佐佐木周 ［C］

12 杜馬思

16 翟廷峯

17 李小恆

18 艾華

24 鞠盈智

28 陳傲軒

香港U23正選：

29 鄧梓朗［GK］

3 李樂謙

5 梁煒烽

6 杜國樑

8 鄧筵霑

9 何家智

10 林學曦 ［C］

16 郭子堦

20 嚴啟倬

28 黎皚韜

33 宏愷志

冠忠南區後備：

1 蔡子濤 ［GK］

77 利奧 ［GK］

4 川瀨浩太

7 史提芬彭利拿

15 黎格爾

20 游卓峰

21 馬文政

22 陳潤潼

23 容昊

香港U23後備：

25 雲天樂 ［GK］

44 袁逸朗 ［GK］

12 吳栢希

19 盧錦宏

21 林智豐

23 何瀧浩

26 馬阡皓

31 余毅行

66 李卓軒

88 羅焌軒

本季「高級組銀牌」周六（30日）上演第1圈賽事，由冠忠南區假香港仔運動場鬥香港U23。兩隊季初已在聯賽碰頭，該仗輕勝的南區自然希望重溫美夢，贏波晉級8強；至於香港U23雖被睇淡，但一場過盃賽充滿變數，隨時出現意想不到的戰果。（on.cc東網周六下午3時按次收費直播）

南區自8月26日聯賽擊敗香港U23後，就未有再參與正式賽事，加上主教練楊正光預期對方在戰術上會作出調整，而增加了今次交鋒的難度：「踢盃賽嘅心態同聯賽完全唔同，對手可以喺法定時間守和，然後搏互射12碼去贏，所以我哋要畀多少少耐性去破密集。」此外，由於港隊出線亞運8強，因此伍瑋謙、趙聡悟和陳凱柏未及歸隊，而早前養傷的羅拔奧度已投入操練，但上陣成疑。

上季效力香港U23的陳潤潼，就認為舊主上月初(9月)取得聯賽第1分後，信心會有所增強，整體表現會愈來愈好：「我今季有睇香港U23嘅比賽，哋唔會再好似以前咁，一失波就散哂，而且盃賽係一場過，咩都有機會發生，希望今場可以盡早打開紀錄。」

香港U23亦有鄭進泓、曾以行和劉家喬要代表亞運男足，不在陣中，但主教練司徒文俊深信，球員會奮力而戰：「上場對理文有段時間守得唔錯，應該令大家信心好咗，唔會一落後就冇哂鬥志，希望呢場可以再減少失誤，唔好咁易畀人入到波。」「司徒Sir」又形容球隊季初對南區時的演出不太理想，呼籲全隊汲取教訓，改善表現。

郭子堦（Bobby）則認為：「上次對南區，我哋都做到幾個機會出嚟，但把握唔到，如果今場做得好啲，都唔係冇爆冷嘅機會嘅。」