【亞運撐港隊】壁球女團不敵馬來西亞衞冕失敗　

衞冕的香港女子壁球隊周六（30日）出戰團體賽金牌戰，最終在領先一場下，以總比數1：2不敵馬來西亞，奪得銀牌。香港壁球隊延續獎牌走勢，自1998年曼谷亞運新增壁球項目起，每屆都有獎牌落袋。

金牌戰第一場由仁川亞運女團銅牌成員湯芷穎大戰Rachel Arnold，兩人鬥得難分難解，湯芷穎兩次大分落後下仍能扳平，兩人各贏兩局，最終湯芷穎在決勝局贏11：6，以局數3：2先拔頭籌。雅加達女團金牌成員何子樂第2場硬撼上屆亞運女單銀牌得主Subramaniam Sivasangari，對手技術及穩定度兼備，令何子樂陷入苦戰，港將連負5：11、8：11、6：11 ，馬來西亞追成場數1：1。

亞錦賽冠軍陳善鈺第3場迎戰世界排名23的Aifa Azman，馬來西亞選手首局已連打貼牆球，增加陳善鈺回球難度，港將以5：11先失一局。第2局戰況較激烈，前段維持最多兩分差距，可惜陳善鈺開球失誤增多，錯失反超前機會，戰至5：6時更被對手連取5分，港將連追3分後以8：11憾失關鍵一局。落後兩局的陳善鈺在第3局大部分時間領先，兩人鬥到「刁時」，港將以13：11扳回一城。陳善鈺在第4局開局不順，一度落後1：7，其後她連取5分，追至7：9，可惜最終以8：11落敗。港隊以總比數1：2告負，未能衞冕。