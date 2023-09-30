港超聯　「電豹女」抵港！與大埔職球員見面

港超聯球隊大埔周日（1日）坐鎮大埔運動場，於「高級組銀牌賽」第一圈賽事惡鬥均業北區，這支地區球隊更邀得台灣T1籃球聯盟球隊台啤雲豹的專屬啦啦隊電豹女，作為表演嘉賓。3名成員吉拿、芸綺、Jasmine周六（29日）率先出席歡迎午宴，與球隊職球員見面。

台啤雲豹啦啦隊8名電豹女成員包括艾融、吉拿、芸綺、笑笑、草莓、馬妹、曉帆以及Jasmine，周日（1日）將會親臨球場進行表演，兼與球迷見面。大埔在比賽前一日特意舉行歡迎午宴，讓職球員與今早才抵港的吉拿、芸綺、Jasmine見面，之後更進行大合照，場面十分開心，至於其餘5位成員則預計在晚上抵達。

中場陳肇鈞（Philip）上季效力另一支港超球隊晉峰，當時「粉紅兵團」曾在聯賽煞科戰邀請「樂天女孩」來港擔任表演嘉賓，反應不俗。今次輪到大埔再與台灣啦啦隊合作，他認為能夠推廣香港足球：「足球角度係好事，外國都有好多依類型宣傳活動，一嚟多啲人入場睇，二嚟提升到比賽質素。上次晉峰搞都好成功，煞科日就算落雨都坐爆，係一個好開始，一班女仔喺到跳舞、打氣幾好睇，希望其他隊都會試吓搞。」