祖高爾：熱刺鬥紅軍再追「2：2」

周六晚上又即將上演英超大戰，我認為這將是另一場扣人心弦的比賽。與上季相比，熱刺和利物浦都進行了一定程度的改造，但到目前為止，對雙方來說都是很好的改革。

上周我談到了熱刺在普斯迪高路的執教下他們的強大韌性，結果他們通過兩次落後予同市死敵下頑強追和，再次引證了此一事實。

他在上任之初就對這支球隊注入了信念，我只能看到熱刺在他的執教下變得更好。在灌輸鋼鐵魂入這隊熱刺的同時，比蘇馬和柏比沙亞這兩名墮後中場本賽季迄今為止表現出色，也讓更有創造力的球員能夠放膽進攻。占士麥迪臣表現相當出色，古路施夫斯基持續地為對方帶來威脅，而新隊長孫興民是球隊的主力。

按照孫興民的水平，上季我們沒有看到他最好的表現，但隨着孭上隊長重責一職，他在本季重新恢復狀態並成為了球隊不可或缺的球員，在射手榜上僅次於入球機器艾寧夏蘭特。在比賽中我再次看到孫興民和其他幾名球員，利用球場上某些關鍵位置的空位進行突擊，對比賽產生了巨大的影響。

祖高美斯最近幾周在右閘上的表現並不太好，我認為熱刺會尋求進攻這個弱點區域，而取決於誰在場上將有不同的策略，班倫莊臣是一名出色的無球跑動者，因此可以強打祖高美斯的身後，孫興民也可以拉到邊路並在側翼1對1擊敗他。正如我們在熱刺作客阿仙奴的第一個入球中看到的那樣，麥迪臣將進入兩邊的防守位置，並且有能力越過後衞或邊路協防球員（例如上周的布卡約沙卡），並進入對手禁區的心臟地帶。

如果高普選擇像森美卡斯般更純正的閘位球員，我會感到驚訝，但如果他不這樣做，祖高美斯將可能會度過一個漫長的下午。

雖然祖高美斯連帶利物浦球員的防守，並不是今季他們的強項，但中場和進攻球員實力肯定有所加強。

紅軍中場改造後煥然一新，並且充滿活力和新鮮感，解除了我進入本球季前對他們的一大憂慮。在比賽的某些階段，對方的中場確實會佔據上風並控制皮球和比賽節奏，但只要稍一不慎，利物浦便可靠反搶將對方的空位暴露並用入球懲罰對手。

利物浦的球員狀態極佳，對於主教練來說，看到球員無論正選與否，都能透過進球對比賽產生影響總是一件好事。穆罕默德沙拿、達雲紐尼斯、迪亞高祖達、加普和路易斯迪亞斯，從賽季初開始以及最近在聯賽和歐洲比賽中的進球正正就是如此，這樣也顯示了利物浦在進攻位置上的實力和球員的一劍封喉能力，他們將給聯賽只曾保持1場不失球的熱刺防守帶來問題。

一眾進攻好手中，沙拿仍然是天之驕子。在過去的4場比賽中，他貢獻了3個入球和5次助攻，狀態非常出色，熱刺將了解他的一切。他在對熱刺的18場比賽中攻入11球，如果他能在今場比賽中增加這個進球數，我不會感到驚訝。

我們已經習慣將這場比賽視為沙拿與哈利卡尼之間的對決。但在卡尼離隊後，這場比賽很大程度上取決於孫興民和沙拿之間誰的表現更好。

我的直覺告訴我熱刺可能會取得優勢，但我理性的大腦告訴我將會是一場平局，而這種情況下我更相信後者。兩支球隊的娛樂性風格和進攻天賦，都將會在這場比賽中完全釋放，我在此再次預測這又會是一場和波的大戰，2比2的比數可能再現，但如果這場比賽最終以 3比3的比數結束，我也不會感到震驚。