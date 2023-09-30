【亞運撐港隊】打3柏忌無阻氣勢　許龍一爭金近在咫尺

香港高爾夫球名將許龍一距離首嚐亞運金牌滋味再近一步，周六在西湖國際高爾夫鄉村俱樂部上演的男子高球第三輪賽事，交出低標2桿的成績完成，總成績暫以低標24桿穩居首位，明天最後一輪力爭冠軍。

22歲的許龍一在頭兩輪（62及60桿）有超水準的發揮，晉入今日的第3輪賽事稍為有點回落，即使打出5隻小鳥(低標1桿)，但卻出現了3個柏忌(超標1桿)，只能以低標2桿的70桿完成，幸而三輪後仍以總成績192桿暫列榜首，以3桿的優勢領先中華台北球手洪健堯。許龍一賽後坦言：「我在開始時發揮得並不順利，但我設法克服問題，並堅持下去。今天的賽事並不容易，但團隊堅持下去，令我們有機會在明天的賽事爭奪獎牌。」

至於另一名港將張雄熙於第3輪都表現不俗，交出68桿的成績，以總成績203桿跳升至第11位，惟黑純一今輪表現略為遜色，以超1桿的成績完成，總成績210桿跌6位至27名。值得一提是三位港將的總成績，在團體賽上暫列第3，與第二位的泰國僅差一桿，有機會爭取獎牌。

女子組方面，韓紫琳與劉弦均以73桿完成第3輪賽事，總成績並列16位。