賽馬會菁英盃　米基爾戴帽　傑志6比2大勝晉峰

「賽馬會菁英盃」揭幕戰，周六（30日）假旺角大球場有傑志鬥晉峰。結果憑米基爾大演帽子戲法，加上祖連奴、陳俊樂及恩查各入1球，由暫代主教練金東進領軍的傑志，以6比2大勝下半場靠呂卓芹及紀思昊連追兩球的晉峰。

「藍鳥」有出任暫代主教練之後的金東進今季首次掛帥，與晉峰教頭河赫俊合約韓帥對決。傑志正選陣容派出3位U22球員，包括袁振謙、甘智健及陳晉一，明加索夫傷愈復出與祖連奴聯手攻堅，門將位置改由王振鵬把關，金信煜及恩查先列後備；晉峰正選有陳嘉昊、楊憲樂、黃政德及呂卓芹4位U22球員擔正，布雷迪與林樂賢坐鎮中場，支援前鋒袁世傑。

傑志迅速入局，8分鐘祖連奴禁區內人堆中找到空間起腳破網，早早為傑志領先。「藍鳥」繼續控制戰局，31分鐘祖連奴左路傳中，造就米基爾門前輕鬆射入。40分鐘，明家索夫禁區頂起腳，打中呂卓芹舉起的雙手，球證直指12碼點，米基爾操刀射成3比0。落後的晉峰，場邊響起助教的提場聲：「呂卓芹！嘜祖連奴左腳啊！」但還是未能阻止這位傑志箭頭繼續發難，40分鐘助攻米基爾完成帽子戲法，加上陳俊樂頭鎚入波，傑志完半場前已遙遙領先5比0。

換邊後，傑志換入恩查及金信煜，晉峰反而有更多機會壓上進攻。61分鐘，後備入替的凱基笠射被傑志後衞解圍。1分鐘後，呂卓芹後上勁射破網，為晉峰吹響反擊號角。64分鐘，晉峰再靠紀思昊門前射入，追至2比5較接近比數。74分鐘，金信煜自己博到12碼自己射，不過這位南韓前鋒宴客射門中柱楣彈出。比賽後段，曾仲楠因傷未能堅持比賽，已用盡換人名額的晉峰只能以10人應戰。87分鐘，恩查推過出迎的晉峰門將陳嘉昊，為傑志攻入埋齋波，幫助球隊以6比2擊敗晉峰。