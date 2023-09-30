高級組銀牌　10分鐘內連入3球　冠忠南區反勝香港U23

今屆「高級組銀牌」周六（30日）於香港仔運動場正式展開，冠忠南區首圈與香港U23正面交鋒。雖然南區上半場一度落後，但換邊後10分鐘內連入3球，加上艾華末段梅開二度，南區成功反勝5比1。

兩隊同樣有部份主力要出戰亞運，未能披甲，南區今場由顏翱天把關，古安奴及杜馬思鎮守中路，佐佐木周負責派牌，協助艾華，李小恆攻堅，史提芬彭利拿先列後備；香港U23方面，郭子堦負責中場屏障，鄧筵霑 控制中場，為林學曦和何家智創造突擊機會。

南區開賽後佔據較多控球，但香港U23反而先開紀錄，18分鐘，李樂謙接應嚴啟倬傳送，禁區內面對顏翱天封位，冷靜射成1比0。28分鐘，香港U23突擊機會，何家智傳中，林學曦射高。

37分鐘，輪到南區攻勢，佐佐木周長傳，艾華起腳被鄧梓朗接實，其後李樂謙都有射門機會，但連番攻門未能射破顏翱天十指關，半場香港U23領先1球。

南區換邊後立即調入史提芬彭利拿，加強攻力，初段就有陳傲軒嘗試起腳，僅柱邊出界，之後南區角球攻勢，艾華近門倒掛又告高出。一直久攻不下的南區，到61分鐘起，10分鐘內連入3球，首先基斯傳入禁區，佐佐木周挑射入網，助球隊追成1比1。4分鐘後，史提芬彭利拿回傳，鞠盈智勁射入網，加上71分鐘，史提芬彭利拿接應傳中頂入，南區領先至3比1，戰至末段，艾華突然發力連入兩球，最終南區贏5比1完場。

南區下半場成功反勝，主教練楊正光直言對上半場演出「十分不滿」，認為相隔太久沒有正式比賽，以致全隊入局較慢，並稱讚門將顏翱天（Sky）作出幾次關鍵撲救，令球隊保住反勝希望：「我哋好多時係可以控住個波，但冇乜走動，踢得好辛苦，好彩Sky做咗幾吓神救，如果唔係戰果可能會唔同。」「楊Sir」又透露史提芬彭利拿有傷在身，可惜球隊率先落後，只能立刻調入該名巴西前鋒上陣，形容對方對進攻舉足輕重。