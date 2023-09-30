高級組銀牌　艾華臨尾省兩粒：我應該做好啲

港超聯球隊冠忠南區周六（30日）在「高級組銀牌」，以5比1反勝香港U23，末段梅開二度的艾華，對上半場一度落後感到自責，慶幸球隊換邊後大有改善，才能順利反勝。

南區是役上半場被香港U23偷襲得手，先告落後，直到下半場中段追平後，才控制戰局，之後艾華完場前突然發威，連轟兩球，令南區以4球差距勝出，不過這位入球功臣，對球隊曾經陷於苦戰，感到自責：「上半場我真係踢得唔好，又冇跟足部署去踢，所以就算『楊Sir』（主教練楊正光）半場嗰陣要話我哋，都唔可以怪佢。」

談到球隊換邊後的演出，遠較上半場理想，艾華慶幸全隊經「楊Sir」半場鼓勵後，表現猶如煥然一新：「上半場好似未瞓醒咁，『楊Sir』半場休息嗰陣，係咁鼓勵我哋，到下半場即刻撻得着，追平之後就愈踢愈順，咁先贏到4球。」

南區今場勝出後，下周二（10月3日）晚上就要出戰對晉峰的聯賽，不過艾華有信心球隊體力不會受太大影響：「點都有啲影響㗎啦，但我哋係職業球會嚟㗎嘛！大家應該要知點樣保養好身體，全力備戰下場波。」