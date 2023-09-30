賽馬會菁英盃　再掌傑志帥印　金東進：表現要有交代

傑志周六（30日）於今季「賽馬會菁英盃」揭幕戰旗開得勝，以6比2擊敗晉峰，日前出任「藍鳥」暫代主教練的金東進，順利帶領球隊贏得上任後首勝。繼2021年後，第2度執掌傑志帥印的金東進，表示仍需要與新教練團成員磨合，但強調傑志有需要在各項賽事取得佳績，同時會對同鄉金信煜有更高要求。

傑志周五（29日）宣布金東進出任球隊暫代主教練一職，這位南韓教頭上任1日後，隨即帶領「藍鳥」在「賽馬會菁英盃」首戰取勝，賽後金東進表示：「好開心可以贏波，上半場我哋主導咗比賽，下半場狀態有啲下滑失咗兩球波，但呢場係菁英盃唔係聯賽，我哋要畀年輕球員機會發揮，希望佢哋繼續進步。」金東進續指部分新傑志教練團成員剛剛加入球隊，但指出教練團幫助球隊爭取佳績的目標不變：「這是傑志，無論係喺港超或亞洲賽，我哋嘅表現都要有交代。」

這位南韓教練能否令同鄉金信煜重拾佳態，同樣引起關注。後者下半場入替後製造過幾次機會，更在傑志領先5比2的情況下為球隊搏得12碼，惟他負責操刀宴客，未能在今場比賽斬獲入球，對此金東進表示：「金信煜有去嘗試，但入唔到波係欠運，我希望佢唔好氣餒。我對佢嘅要求只會更高，佢嘅責任係入波，下次機會嚟到嘅時候，佢需要有貨交。」