【亞運Focus】詹詠然5屆5金！妹妹：下屆加油！　

杭州亞運女子網球雙打決賽周六（30日）上演，「詹家姊妹」詹詠然、詹皓晴直落兩盤擊敗另一中華台北組合，首次在亞運攜手奪金。而身為「五朝元老」的姐姐，更取得個人的第5面亞運金牌，賽後當這名34歲網球好手，被記者問到下屆會否再戰時，身旁的妹妹卻率先搶答道：「還有3年，加油！」

「詹家姊妹」詹詠然、詹皓晴對上兩屆亞運取得1銀1銅，今屆再次殺入決賽，終以6：4、6：3，直落兩盤擊敗另一中華台北組合梁恩碩、李亞軒，首奪金牌，賽後姐姐詹詠然直呼如釋重負：「一直以來大家都很看好我們的搭配，前兩屆盡了全力但結果很可惜，今天我們做到了，至少在場上的表現，我們是非常滿意的，這面金牌意義很大。」

連同這面女雙金牌，「五朝元老」詹詠然已經取得個人亞運第5金，會否出戰下屆亞運成為眾人焦點，而在旁的妹妹則搶答道：「還有3年，加油！」惟詹詠然卻未有正面回答，只表示：「3年後我37歲了！真的要這樣？暫時先休息一下吧，接下來的事之後再說吧。」

現年34歲的詹詠然，出生於台中縣東勢鎮，受父親影響開始接觸網球，職業生涯早期與莊佳容聯手出戰女雙，並於2007年獲得澳網及美網亞軍。2017年與瑞士前網球球后軒芝絲(Martina Hingis) 拍檔，奪下包括美網在內的9座冠軍，以及在季尾豪取19連勝，成為繼謝淑薇之後，第二位獲得大滿貫冠軍的中華台北球員，同年更獲選為WTA年度最佳雙打組合。 2018年詹詠然與克羅地亞球手多迪格（Ivan Dodig），組成混雙組合，攜手在法國網球公開賽奪冠。