5大射手輪流搶攻　紅軍勢勇上盤拔刺

英超Big6對碰，今個星期輪到熱刺主場對利物浦，熱刺上仗「北倫敦打吡」兩度落後逼和阿仙奴，表現略為被動，後防受壓下亦欠穩，利物浦近期狀態火熱，聯賽5連勝，加上近11次交手紅軍9勝2和，往績佔優，讓平手、半球上盤抵玩。（Now 621及611周日凌晨零時30分直播）

熱刺今季改由普斯迪高路執教，開季前賣走哈利卡尼，但球隊成績未見下滑，聯賽6仗4勝2和，暫以較佳得失球力壓宿敵阿仙奴排第4，佢哋中前場占士麥迪臣、比蘇馬同小將柏比沙亞全新組合取得極佳效果，戴上隊長臂章嘅孫興民擔任正前鋒，至今攻入5球腳風奇順。不過後防就差咗啲，近4仗共失6球，而且全部都係先失波，基斯甸羅美路上場擺烏龍兼犯手球，今場對住利物浦隨時再有甩漏。

利物浦經歷上季低潮，今季中場大幅換班，同埋前線傷兵悉數復出後，表現回復爭標水平，中場新兵蘇保斯拉爾同阿歷斯麥亞里士打已適應球隊逼搶踢法，前鋒線更火力驚人，穆罕默德沙拿重回高峰，路易斯迪亞斯、迪亞高祖達傷愈返回戰線，配合加普同達雲紐尼斯，5大射手輪流發功，熱刺後防肯定頂唔住，補充一點，利物浦近期連續贏4場3比1，入得又失得，捧上盤之餘不妨補個3.5球入球大。

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