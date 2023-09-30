高級組銀牌　新界打吡！大埔火併均業北區

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周日（1日）同時不同地上演兩場「高級組銀牌賽」第一圈對決。其中大埔運動場會爆發「新界打吡」，由大埔和均業北區兩支餓波已久的區隊碰頭；至於深水埗就會假深水埗運動場，本月內第二度與港會交手。（on.cc東網周日下午3時按次收費直播）

大埔近1月個月沒有正式比賽，主教練李志堅指休戰期間唯有靠踢友賽保持狀態，比賽狀態難免受影響，但就有時間讓新兵融入球隊。今季首次面對新升班的北區，「堅Sir」期待之餘，也喜見港超有新勢力冒起：「聯賽係要有唔同類型嘅球隊，希望佢哋可以表現出自己嘅風格。」「綠戰士」今場有主力門將謝家榮，以及亞歷斯祖正出戰亞運無緣披甲，另外卡朗亦有傷在身，上陣成疑。

上月對東方交出關鍵助攻，幫助「綠戰士」開齋的中場利馬，就承認球隊久疏戰陣，唯有盡力提升狀態，但指出球隊與一班新兵磨合進度良好。利馬就指出要提防北區中前場幾位巴西外援：「佢哋用波能力幾好，我哋要諗辦法牽制，盡力減少佢哋嘅機會，但最重要都係專注踢出大埔嘅風格。」

均業北區相隔約1個月才再正式比賽，主教練梁志榮承認擔心球員狀態，同時他又提到林樂勤、葉卓文兩名主力，雖然因出戰亞運缺陣，但對陣中後備球員充滿信心。今仗面對季初表現不俗的大埔，「細榮」揚言希望擊敗對手晉級：「大埔整體平穩，成隊波好有鬥志，除咗外援要留意，當然仲有Philip 仔（陳肇鈞），佢活動範圍大，喺禁區裏面捕捉埋門時機好好，我哋踢法上會以防守行先。」

隊長何振廷指出今仗為一場過的淘汰賽，充滿變數，提醒所有隊友要準備就緒：「大埔聯賽踢得好好，要小心佢地嘅反擊，今場有心理準備可能會踢到加時，贏波關鍵係邊隊嘅後備力量強啲，進攻上雖然冇咗Jordan（林樂勤），但我哋前面大把人，個個都有能力！」

【兩隊預計正選陣容】

大埔

門將：41.林志基

後衞：6.羅振庭 33.加比爾 14.馬高斯山度士 31.翁煦濤

中場：16.陳肇鈞 4.馮冠鳴 17.陳曉鋒

前鋒：23.蔡立靖 7.馬卡雷拿 10.雷仙奴

均業北區

門將：1.林駿杰

後衞：2.張俊軒 3.柏度 94.韋健豪 4.韋法頓

中場：11.肯迪 22.劉君正 14.何振廷

前鋒：9.羅港威 7.馬圖斯 47.王力威