港超聯　火力全開！理文激鬥標準流浪

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「中銀人壽香港超級聯賽」周日（1日）假將軍澳運動場上演好戲碼，由理文主場火併標準流浪。「黃黑軍團」開季3戰全勝，士氣十足下當然希望乘勝追擊；至於錄得兩連敗的流浪，今仗亦不容再失，為擺脫頹勢一定傾盡全力，跟強敵鍊過！（on.cc東網周日晚上7時按次收費直播）

高踞榜首的理文，上場火力全開以5比0輕取香港U23，幾位新兵繼續有出色表現，其中保連奴開咧3場聯賽都有斬獲，主教練曾昭達認為球隊現時狀態理想。上季與流浪交手，理文曾吞下敗仗，曾昭達指出今場要諗計如何破密集：「睇到流浪之前對海防FC同傑志嘅表現都唔錯，始終佢哋係有實力嘅，所以喺搵機會方面我哋要落啲心機。」杜度已經重投操練，但仍需時間重拾狀態，至於胡晉銘及張憙延兩名亞運腳正身在杭州，是役無緣披甲。

上場對香港U23攻入今季開齋波的黃威，就認為新、舊隊友間磨合得不錯，並講到「黃黑軍團」新季進攻模式的變化：「上季前場少咗嗰支點，多數要靠反擊，今季我哋喺前場嘅控球更多，進攻模式更多元化。」黃威提到流浪防守硬淨，加上神田夢實及伊巴謙等進攻好手實力強勁，有需要多加提防。

標準流浪上仗在神田夢實12碼宴客下，最終以兩球不敵傑志，吞下2連敗，總教練王家中（Henry）表示失望，承認球隊須要加強埋門把握力。今仗再遇另一勁旅理文，Henry直言不易應付，尤其需要限制對方邊路的進攻：「個個都知艾華頓、基華尼頓威脅大，速度好快，所以一定嚴加提防，但今場又係踢3點波，希望天氣炎熱，唔會對我哋臨場發揮影響太大。」陣容方面，林衍廷、李毅凱因正出戰亞運會繼續缺陣。

日本籍守將林遼太早前因背部不適休戰，他指經過手術後，目前已經完全康復，跑動時亦不感痛楚，希望面對理文可以證明自己：「理文係聯賽其中一支強隊，前面3個前鋒都好有威脅，我哋防守要保持耐性，然後再嘗試爭取入球。今年隊內外援競爭好激烈，自己會盡力踢好，嘗試爭取表現。」

【兩隊預計正選陣容】

理文

門將：28.陳嘉豪

後衞：3.徐宏傑 5.余煒廉 2.列斯奧 4.立花稜也

中場：7.保利臣 16.顏樂楓 26.黃俊皓

前鋒：8.艾華頓 9.安尼亞 91.基華尼頓

標準流浪

門將：11.梁興傑

後衞：4.金旻奎 2.馬相訓 5.林遼太 6.朴鍾範 19.姚浩明

中場：10.林嘉緯 33.法蘭度 44.神田夢實

前鋒：21.伊巴謙 7.劉智樂