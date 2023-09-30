【亞運撐港隊】黃鎮廷男單入4強　為乒隊獎牌開齋

香港乒乓球隊周六（30日）三線出擊為獎牌作最後一搏，分別出戰男單、男雙及女雙8強，只要獲勝就可以鎖定獎牌，結果「一哥」黃鎮廷在男單力挫中華台北林昀儒，躋身準決賽，並為乒乓球隊在今屆亞運會獎牌開齋，這也是繼2006年多哈亞運李靜之後，港隊再次奪得男單獎牌。

隨着團體、混雙及女單項目已經出局，今天港乒隊是爭取獎牌的最後機會。「一哥」黃鎮廷今天一日兩戰，先拍住何鈞傑出戰男雙8強，惟面對實力強橫的中國世錦賽冠軍組合樊振東及王楚欽以直落三局落敗出局。黃鎮廷晚上壓軸亮相出戰男單8強，隨着港隊在男，女雙已無緣晉級，令阿廷的成為港隊爭奪獎牌的最後希望，他與台北的林昀儒打足7局，並一度落後2比3，直至第6局以11比9贏得關鍵一勝，追至3比3，繼而在決勝局全力採取主動搶攻，最終以4比3(13比11、8比11、7比11、11比9、9比11、11比9、11比8)險勝，篤定4強席位，在不設銅牌戰的情況下，肯定為港隊取得一面獎牌，同時也是今屆港乒隊的唯一，以保住乒乓隊自1990年以來「屆屆有牌袋」的「金漆招牌」。

至於杜凱琹夥拍朱成竹在女雙半準決賽與北韓激戰五局，首局雙方已經打得緊湊，而「杜朱配」更一度反領先局數2比1，但面對戰術多變的北韓，最終以10比12、11比8、11比6、6比11、8比11落敗，無緣躋身4強。