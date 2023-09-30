【亞運撐港隊】港籃負中國　相隔21年晉級淘汰賽　

香港籃球隊周六（30日）於亞運小組賽第3場硬撼世界排名29、主場出擊的中國，最終以50:95大敗，但仍憑小組第3名出線，自2002年釜山亞運晉級8強以來，首次晉級淘汰賽。

世界排名第119的香港隊上場以69：64擊敗世界排名高19位的蒙古，取得關鍵勝仗。港隊第3場迎來小組第1、世界排名第29的中國，派出徐遠成、徐遠征兄弟檔，配搭李琪、惠龍兒和卜聿揚正選上陣。

中國甫開戰連得4分，港隊的徐遠成轟入三分球，對手則有崔永熙投進「Answer 3」。其後中國把握身高優勢強攻內線，加上趙繼偉外線發炮，拉開至11分差距。此節最後2分半鐘，港隊換入效力香港金牛的楊睿騏，他隨即策動快攻上籃得手，其後中鋒卜聿揚亦正面挑戰曾被NBA灰熊選中的王哲林，並以勾手得分，一度追近至落後9分。中國的趙繼偉首節三分球4射三中，單節11分，帶領中國隊以22：10領先。港隊在第2節陣腳大亂，整節只憑首戰亞運的葉耀邦得2分，被中國隊大幅拋離至45:12。上半場港隊手感冰冷，31射僅5中，命中率為16%。

港隊在第3節前3分半鐘未有得分，曾落後至12:56，射手李琪此時挺身而出，1分半鐘內轟入3記三分，為港隊振士氣。同樣效力滿貫的蔡再懃亦在外線建功，加上「徐氏兄弟」合取5分，此節港隊打出21：23，追至33：68。落後35分的港隊第4節開段有梁嘉顯外線博得罰球，他之後再轟兩記三分球，「雙塔」惠龍兒和卜聿揚亦在顏色地帶追分，可惜分差太大，港隊終以50:95落敗，小組取得1勝2負。今場中國隊轟14記三分球，其中趙繼偉取全場最高!6分。港隊方面，李琪和梁嘉顯各轟9分，另外徐遠成7分5籃板。

根據賽制，小組第1名將直接晉級8強(4隊)，小組2和3名將再打附加賽爭奪8強席位。由於同組的蒙古同日以75:78不敵中華台北，小組錄4負排第4，港隊最終以小組第3名晉級12強，10月2日將與A組次名沙地阿拉伯爭奪8強席位。