費度：邁亞密破「城」求反彈

國際邁亞密周中於美職聯賽盃決賽，爆冷以1比2不敵侯斯頓戴拿模，但實際上後者是表現較佳的一隊，值得獲勝。

美斯及佐迪艾巴於這場盃賽決賽缺陣，我認為他們今仗面對紐約城也一樣不會上陣。從各方面來看，我視今場美職比盃賽決賽更加重要，事關如果邁亞密想打入季後賽的話，他們定要獲勝。

布斯基斯需要控制中場及保護身後的防線。我感到他的經驗相當關鍵，原因是他的職業生涯曾出戰過多場關鍵大賽，懂得如何擊敗對手。

當然，沒有美斯在前線將會令邁阿密變得困難重重，但賴恩泰萊及法利亞斯需要交出好表現，並於邊路位置製造入球機會。我認為李安納度甘賓拿將會以正中鋒姿態正選上陣，所以當機會來到的時候，他需要好好把握它們轉化為入球。

紐約城是一支沒有球星的球隊，但球隊經歷了災難式表現的上半季後，終於撥亂反正，團結一心，他們如今也為打入季後賽而努力。他們近5場聯賽有4場保持不失球，當中取得3場勝仗，所以他們將難以被擊破。

年輕前鋒巴卡是一個絕佳的收購，近5仗亦一共攻入3球，他跟中場指揮官聖地亞高洛迪古斯的串連十分好。靈巧的翼鋒安祖斯積遜是另一位我認為表現有改善的球員，他有能力為邁亞密的左路構成問題。

然而，整體而言，我相信國際邁亞密是實力較高的一方，今仗將可取得重要的勝仗。