【港隊DAY 9賽程】許龍一高球爭金創歷史　男足激鬥伊朗

香港高爾夫球代表許龍一連日表現神勇，以第一名晉級個人賽第4輪比賽，如能保持水準，有望為高球隊帶來史上首面亞運獎牌。至於65年來首闖8強的香港男子足球隊，將於晚上大戰伊朗，田徑隊亦有陳銘泰和呂麗瑤出戰跳遠及100米欄決賽，值得支持！HOY TV將直播亞運，大家記得準時撐港隊！

港隊焦點賽程：

許龍一 6:30AM 高爾夫球男子個人第4輪

劉弦 6:30AM 高爾夫球女子個人賽第4輪

許龍一、黑純一、張雄熙、伍城鋒 6:30AM 高爾夫球男子團體賽決賽

陳芷澄、韓紫琳、劉弦 6:30AM 高爾夫球女子團體賽決賽

李家耀、梅政揚 9:10AM起 田徑男子110米欄初賽

李紫桃 9:40AM起 田徑女子200米初賽

陳俊浩、石錦程 10:22AM起 田徑女子200米初賽

陳臨、陳梓銘 5:30PM 跳水香港女子雙人三米板決賽

香港男子棒球隊 6:30PM 棒球男子第2階段小組賽B組 對南韓

陳銘泰 7:10PM 田徑男子跳遠決賽

呂麗瑤 9:15PM 田徑女子100米欄決賽

香港男子足球隊 7:30PM 男子足球8強 對伊朗