【港隊DAY 9賽程】許龍一高球爭金創歷史　男足激鬥伊朗

2023年10月01日 07:00
  • 東網電視
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    香港高爾夫球代表許龍一連日表現神勇，以第一名晉級個人賽第4輪比賽，如能保持水準，有望為高球隊帶來史上首面亞運獎牌。至於65年來首闖8強的香港男子足球隊，將於晚上大戰伊朗，田徑隊亦有陳銘泰和呂麗瑤出戰跳遠及100米欄決賽，值得支持！HOY TV將直播亞運，大家記得準時撐港隊！
    港隊焦點賽程：
    許龍一　6:30AM　高爾夫球男子個人第4輪
    劉弦　6:30AM　高爾夫球女子個人賽第4輪
    許龍一、黑純一、張雄熙、伍城鋒　6:30AM　高爾夫球男子團體賽決賽
    陳芷澄、韓紫琳、劉弦　6:30AM　高爾夫球女子團體賽決賽
    李家耀、梅政揚　9:10AM起　田徑男子110米欄初賽
    李紫桃　9:40AM起　田徑女子200米初賽
    陳俊浩、石錦程　10:22AM起　田徑女子200米初賽
    陳臨、陳梓銘　5:30PM　跳水香港女子雙人三米板決賽
    香港男子棒球隊　6:30PM　棒球男子第2階段小組賽B組　對南韓
    陳銘泰　7:10PM　田徑男子跳遠決賽
    呂麗瑤　9:15PM　田徑女子100米欄決賽
    香港男子足球隊　7:30PM　男子足球8強 對伊朗