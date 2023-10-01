離晒譜！VAR烏龍判決累利物浦輸波

英超VAR再爆驚天失誤！周日(1日)凌晨熱刺主場大戰利物浦，比賽出現多次爭議判決，「紅軍」喺最後得9人應戰下，補時6分鐘失波慘輸1比2。利物浦上半場本來由路易斯迪亞斯先入波，但球證誤判越位，VAR竟然擺烏龍下草草通過，成為賽事轉捩點。英國職業裁判員公司(PGMOL)發聲明認錯，但已經於事無補。

熱刺同利物浦賽前都係不敗，今場亦鬥得激烈，利物浦中場居迪斯鍾斯26分鐘鏟波踢中對手，球證原本出示黃牌，但VAR介入後改為直接紅牌離場。踢少個嘅利物浦依然銳利，34分鐘路易斯迪亞斯突破越位先開紀錄，不過當時旁證舉旗示意越位，但慢鏡顯示熱刺中堅羅美路明顯包晒越位，估唔到VAR喺冇畫線情況下草草了事，宣布比賽繼續。

大難不死嘅熱刺，1分鐘後即由孫興民入波領先，但利物浦仍未放棄，完半場前由加普禁區內狂抽追平。換邊後雙方繼續駁火，利物浦前鋒迪亞高祖達喺68分鐘，1分鐘內爭議性連拎2張黃牌被逐，得番9人應戰嘅「紅軍」負隅頑抗，去到最後補時6分鐘，因祖爾麥迪比解圍擺烏龍，最終以1比2輸波。

VAR嘅明顯失誤引起極大回響，PGMOL賽後即刻發出聲明：「我哋知道上半場出現重大人為錯誤，球場上嘅球證團隊判路易斯迪亞斯入波越位，呢個係明顯事實錯誤，VAR係應該改判為入球有效，不過VAR未有干預，PGMOL會全面檢討呢次錯誤，並會喺總結呢次錯誤後第一時間接觸利物浦。」

據報今次事件係VAR球證英格倫擺咗個大烏龍，佢「以為」場內球證西蒙賀柏已判入球有效，所以翻查後迅速宣布「覆核完成」，西蒙賀柏聽到後認為英格倫「證實」佢嘅判決正確，比賽最終繼續進行，由於熱刺開出罰球後比賽己重新展開，因此VAR冇得再改變判決，製造呢次「災難」。

利物浦領隊高普賽後當然大發雷霆：「(PGMOL道歉)可以幫到邊個？同一情況喺曼聯(對狼隊)都發生過，狼隊之後有冇拎番分數？我哋唔會(因道歉)拎到任何分數。我從來未遇過咁唔公平嘅比賽，瘋狂嘅判決！」上年2月阿仙奴主場被賓福特，VAR亦曾因「唔記得」畫線令阿仙奴失分，涉事球證李美臣事後被提早退休。