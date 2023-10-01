夏維斯大翻身　開齋兼當選最佳球員

周六(9月30日)晚英超，阿仙奴作客以4比0大勝般尼茅夫，今季入「廠」嘅中場球星夏維斯第10次正式賽事上陣，終於創造入波，射入1球12碼，呢位德國國腳唔止成功開齋，而且表現攻守兼備，賽後獲兵工廠會方選為今場最佳球員。

阿仙奴贏得好輕鬆，開賽17分鐘，加比爾捷西斯頭槌攻門中楣彈出，布卡約沙卡補頂入空門，臨完上半場，尼基迪亞博到12碼，馬田奧迪加特主射入網。

換邊後輪到馬田奧迪加特喺禁區內遭對手侵犯，佢讓畀夏維斯主射，幫助呢位隊友開齋，盡顯隊長風範。踢到補時，馬田奧迪加傳畀賓韋特頂入，贈般尼茅夫4蛋。

馬田奧迪加特今仗1射1傳，當選英超官方最佳球員，但阿仙奴會方將MVP榮譽授予夏維斯，似有鼓勵意思。事實上，夏維斯今仗發揮出色，踢咗81分鐘有38次觸球，23次傳球有19次成功，2次射門入1球，10次同對手對抗有5次成功，仲有1次解圍及4次成功搶截。

夏維斯掃走「009」污名後喺社交網話：「球隊有穩定表現，感謝隊友同球迷對我嘅支持，今場意義重大。」阿仙奴大勝之後，將於周三(4日)歐聯作客朗斯。