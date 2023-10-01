拿達路後備上陣「大四喜」　創意甲紀錄

周日(1日)凌晨意甲，國際米蘭作客以4比0大勝沙蘭力坦拿，最特別係4個入波由拿達路馬天尼斯下半場射入，成為自1994/95年球季意甲實行3分制以來，首位單場入4球嘅後備上陣球員，為周三(4日)凌晨歐聯主場對賓菲加壯行色。

國際米蘭主帥施蒙尼恩沙基今仗將首席射手拿達路馬天尼斯列為後備，並用34歲老將阿歷斯山齊士踢正選，似乎想留力歐聯。不過，國米上半場入唔到波，55分鐘派出拿達路馬天尼斯上陣博殺，呢位26歲阿根廷國腳由62至89分鐘，連入4球，今季踢7場意甲已有9球進帳。

值得一提，拿達路馬天尼斯2018年加盟國際米蘭以來，累積後備上陣時間1073分鐘，總共入18球及3次助攻，換言之平均59.6分鐘就入1球，至於以正選身份上陣平均162分鐘入1球，難怪網民抽水指佢踢後備好過擔任正選。

國米「星二代」馬古斯杜林今場又貢獻助攻，成為自2004/05年球季OPTA有統計以來，第1位首7場意甲有4次助攻嘅國際米蘭新加盟球員。

另1場意甲，AC米蘭憑基斯甸普列錫、諾亞奧卡科各入1球，主場以2比0擊敗拉素，同國米一樣都係7戰6勝1負。