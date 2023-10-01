【亞運港隊第6金】許龍一為港首奪金牌兼助男團獲銅

許龍一在今屆亞運會表現強勢。(相片由港協暨奧委會提供)

許龍一為港奪得亞運首面高爾夫球金牌！這位22歲球手在西湖國際高爾夫鄉村俱樂部上演的亞運男子高球最後一輪賽事，交出低標3桿的69桿成績完成，以總成績低標27桿的261桿強勢壓倒對手奪金；同時協助港隊獲得團體銅牌，個人首戰亞運即取得1金1銅。

今年3月在港首奪亞巡賽冠軍的許龍一，首次代表香港出戰亞運會狀態甚勇，首輪即排名第2，其後愈戰愈勇在次輪已登上領先位置，繼續保持強勢稱王，儘管南韓及中華台北球手從後力追，最終以一桿之微力壓南韓的任成宰，為港首奪亞運高爾夫球項目的金牌。

此外，他連同另一三名港將張雄熙、黑純一及伍城鋒，在男子團體賽以總成績814桿，僅負南韓及泰國，助香港多添一面銅牌。

中國香港代表團團長霍啟剛衷心祝賀：「許龍一表現上佳，由首回合開始，做出多次低標準一桿的『小鳥』，更曾做出低標準兩桿的『老鷹』，最後憑穩定發揮，為港隊歷史性奪得高爾夫球賽事的亞運金牌，首次獲獎就奪冠，也反映港隊在亞運不同項目都有優勢，衷心祝賀運動員和高爾夫球團隊，亦希望港隊在其餘賽事繼續有佳績。」