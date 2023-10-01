高級組銀牌　乜咁啱呀？深水埗再鬥港會

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周日（1日）同時不同地上演兩場「高級組銀牌賽」第一圈對決。其中大埔運動場會爆發「新界北打吡」，由大埔和均業北區兩支餓波已久的區隊碰頭；至於深水埗就會假深水埗運動場，本月內第二度與港會交手。（on.cc東網周日下午3時按次收費直播）

仍要為今季首勝而努力的深水埗，上月中於聯賽1球僅負港會，過去兩周空檔期間，這支區隊先後在友賽擊敗兩支甲組球隊，主教練鄧冠研認為球員信心有所提升，並希望可以一場勝仗為「高級組銀牌」征途開個好局：「經過上場球隊有啲改動，開咧連輸咗4場後，都希望趁呢次盃賽，踢場爭氣波。」

前鋒鄧嘉仍受傷患困擾是役上陣成疑，深水埗進攻重責要交給本地薑張廣然，他認為球隊與港會實力差距不大，有信心報上場落敗一戰之仇：「港會防守同反擊都做得好好，但如果我哋能夠集中啲，係可以贏到佢哋。」

港會上場聯賽險勝深水埗，成功開齋，今次於「高級組銀牌」再遇，主教練東尼咸美頓（Tony）認為往績只能作參考，呼籲全隊集中精神做好自己：「我哋梗係有信心贏波啦！但如果咁就鬆懈嘅話，隨時受到教訓，所以與其去諗深水埗會點調整，不如諗吓自己點樣做好防守，保住清白之身。」Tony又透露在第2場亞運分組賽被逐的簡嘉亨，因為要停賽3場，已經先行歸隊，今場可以候命。