祖高爾：大黃蜂森林迷路

從牌面上看，這場比賽看起來未必是周末最吸引的對碰，但我認為這將是一場可觀性頗高的比賽，皆因兩支球隊目前的水平相當接近。

我上周說過諾定咸森林會給曼城帶來一定麻煩，雖然最後曼城順利全取3分，但森林隊確實讓曼城的比賽變得艱難，並且在對方踢少1人下中，獲得了一些入球機會。

我認為領隊谷巴很明顯地因應主場和作客比賽，會以不同的方式安排他的正選11人。我上周曾提及過喜歡他在進攻上的球員選擇，原因是赫臣奥杜爾、艾蘭加、基比斯韋特、奧歷治和艾禾尼爾等，都有飛快的速度和把握力終結攻勢。然而，上周我們只看到以上其中的兩位球員，在作客曼城的比賽中擔任正選，但我預計本周日的情況將會大不相同，他們會派出更多的攻擊球員。

雖然我喜歡森林的前場球員，但他們在防守上還有很大進步空間，他們本季只保持了1場不失球，並且無論主客場都會給予對手入球的機會。我認為他們能在今季成功護級，其主場威力將會是護級最大關鍵。他們會在面對狀態不佳的賓福特時佔據主動，並在左右兩翼開始展開攻勢。由於賓福特的中路往往非常穩固，加上左閘域高亨利的不幸重傷，森林可以派上艾蘭加或赫臣奥杜爾強攻對方的左路。

賓福特目前狀態欠佳，包括周中英聯盃主場不敵阿仙奴的後備軍團，這對球隊的士氣肯定沒有任何幫助。

他們因傷病和停賽而失去了一些關鍵球員，如艾雲東尼、賓美、域高亨利、祖舒亞達施華及丹斯加特等，我認為這對賓福特造成打擊，並缺乏足夠的板櫈深度來發揮其堅持的球風及體系。

與此同時，英超球隊也開始了解了賓福特的戰術習性，他們比賽中的高位壓迫，對其他英超球隊來說已經不是甚麼新鮮事。

雖然我認為他們這個球季仍能安然無恙，但領隊法蘭克可能需要盡快稍微改變比賽風格，以免陷入護級漩渦時，才發現就為時已晚。

我喜歡森林在這場比賽的機會，並認為他們能靠主場之利秤高半線，小勝2比1。