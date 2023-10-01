【亞運撐港隊】馬術三項賽再衝牌　何苑欣暫列第3

代表中國香港出戰亞運的馬會馬術隊，周日（1日）繼續在桐廬馬術中心爭逐三項賽，在次輪爭逐的越野障礙賽之後，已袋走一面盛裝舞步團體賽銅牌的何苑欣，保持穩定發揮，在個上賽升上第3位，而港隊在團體賽排名則稍為下跌，暫排第4位，仍有機會衝擊獎牌。

港隊的何苑欣與馬會贊助馬匹「馬會妙天」在次輪的越野障礙賽表現保持平穩，以7分41秒完成，以總成績28.30罰分升上個人賽第3，僅落後中國名將華天（27.00）及泰國的森旺（27.90）；而馬會馬術隊成員「老大哥」林立信與拍檔「馬會奮進」則超出標準時間(7分43秒)以7分44秒完成，被罰0.40分，總成績以28.70罰分下降至第5；另兩名港將凌慇及蘇昱軒則暫列第14及19位。

此外，經過兩項賽事爭逐後，以華天為首的中國隊在三項賽團體賽表現平均，暫以86.80分拉開優勢，日本隊則以92.70分暫列次席，港隊暫以95.60分排名第4，與排名第3的泰國隊僅差1.7分，仍有力重上三甲。

三項目將於明（2）日煞科，將進行最後一項的場地障礙賽，期待港將們特別是擅長於場地障礙賽的林立信作絕地反擊，力爭佳績。