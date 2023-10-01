【亞運Focus】何詩蓓開心Share戰利品　感謝各方無限愛

一屆拿6個亞運獎牌、兼一次過「晒冷」展示出來有幾壯觀？「超級女飛魚」何詩蓓話你知！在杭州亞運游泳賽圓滿結束後，她終於可以集合2金1銀3銅獎牌影相紀念，25歲的她總結今屆賽事時歸功於團隊，並特別感謝大家的支持和無限的愛，「我真的希望可以逐一向大家致謝，讓你知道這份鼓勵對我是多麼的重要。」

這是何詩蓓第2次出戰亞運，她由9月24日至29日的比賽間，橫掃6面獎牌，加上仁川亞運錄得的3塊接力獎牌，累計9面獎牌的她更問鼎港隊歷屆亞運獎牌王。除4個個人賽獨得275萬獎金外，兩項接力賽亦與隊友瓜分100萬元，個人收穫約300萬獎金。她在IG表示這些成就是團隊的共同努力：「我很開心能與大家分享這些美妙的時刻，多謝大家觀看比賽，或一直關注着我們。讓我感受到無限的愛與支持，實在萬分感激。」

「我能夠有這些成績，全靠教練、隊友、醫療團隊及幕後眾人的共同付出，他們都值得擁有認同及掌聲。」

身上的小小紋身及指甲上的裝飾，一直包含着何詩蓓對比賽的一些目標及小巧思。就在日前奪得金牌後，她在IG Story特寫了金牌及指甲，見到美甲上劃上閃閃金邊，她留言：「今次塗上了正確的顏色了。」顯露幽默一面。

何詩蓓

杭州亞運成績一覽(2金1銀3銅)

24/9 女子50米蛙 銅牌 30秒36 (香港紀錄)

24/9 女子4X100自 銅牌 3分39秒10 (香港紀錄)

25/9 女子200自 金牌 1分54秒12 (亞運紀錄)

26/9 女子100自 金牌 52秒17 (亞洲紀錄)

28/9 女子50自 銀牌 24秒34 (香港紀錄)

29/9 女子4X100混 銅牌 4分01秒72 (香港紀錄)