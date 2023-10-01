高級組銀牌　1球挫港會　深水埗奪今季首勝

「高級組銀牌賽」周日（1日）於深水埗運動場進行第一圈賽事，深水埗繼上月中聯賽後再鬥港會。結果憑柏羅邦攻入全場唯一入球，有主教練鄧冠研紅牌被逐的深水埗，以1比0擊敗比賽後段踢少1人的港會，晉級8強，兼取得今季首場勝仗。

深水埗改由李溢晉今季首次擔正把守大關，浦敏復任正選與拿亞鎮守後防，小池晃廣與顏卓彬坐鎮中場，支援今場改踢箭頭的尼高拉斯；港會正選僅作出一個調動，麥美倫重返正選大軍擔正，上場一錘定音的莊文歷，與江展民負責兩翼側擊，為箭頭里奧輸送彈藥。

深水埗今場控球優勢較為明顯，2分鐘，柏羅邦禁區外遠射，威脅不到港會門將費查。15分鐘梁星耀罰球半場半射，又被費查托出底線。雙方其後一度陷入膠着，但努力尋找機會深水埗，40分鐘收到回報，柏羅邦禁區內窄角度起腳，費查拍到都入，完半場前為深水埗取得領先優勢。

換邊後，港會壓前全力反撲，搶回不少攻勢，56分鐘，劉學銘接應角球頭槌頂斜。60分，加斯特夫禁區外起腳遠射，被李溢晉接實。港會及後派出福保羅、泰亞高及簡嘉亨，企圖加強攻勢。82分鐘，簡嘉亨快速推進起腳，被李溢晉撲出。

比賽後段，泰亞高禁區內拳擊拿亞，被球證直接出示紅牌驅逐，同樣領紅的還包括深水埗主教練鄧冠研。結果港會無力回天，深水埗將1比0勝局保持到完場。晉級的深水埗，將與標準流浪爭入4強。