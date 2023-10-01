高級組銀牌　地標戰力保不失　李溢晉：其實我哋唔差

深水埗周日（1日）在「高級組銀牌賽」第1圈，以1比0擊敗港會，收穫今季首場勝仗，除了入球功臣柏羅邦之外，首次為深水埗擔正的李溢晉同樣功不可沒，交出多次關鍵撲救，幫助球隊力保不失。李溢晉表示為今次上陣準備已久，希望用表現打動教練團，力爭在聯賽為球隊把關的機會。

「球隊贏波重要啲，失唔失波係次要，就算失1球但球隊贏到波，我都好開心。」賽後隨球隊到看台謝場後，李溢晉講到。賽前深水埗連輸4場，今場終於打開勝利之門，更是今季深水埗首次保住清白身，李溢晉認為贏波能夠給予球隊極大信心：「我哋能力上係唔夠，好多球員經驗較淺，之前輸咗4場，失咗咁多球，但其實我哋唔係咁差，都有能力贏，要視乎心態係點。」

深水埗此前4場比賽皆由奧利斯把關，闊別職業賽場2季後，今季轉投深水埗的李溢晉，只能在後備席靜待機會，他說為這場地標戰準備了許久：「始終冇踢港超兩季，『鄧Sir』（深水埗主教練鄧冠研）都同我講一開始未必係我踢，呢場對我都好重要，都唔想出現失誤，好彩踢得算好。」

以10分為滿分，李溢晉說會為自己今場表現打8分，他續指在同隊友溝通及控制防線方面，有待改進，但仍希望日後有機會爭取在聯賽為球隊披甲：「永遠都要做好自己先，有機會就要好好把握。」