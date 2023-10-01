【亞運Focus】安洗瑩痛擊陳雨菲　中國羽隊失金牌

南韓的世界「一姐」安洗瑩狀態甚勇，粉碎了中國女隊的奪金好夢。

以奧運冠軍陳雨菲為首的中國羽隊，未能乘着主場之利的優勢，竟在羽毛球女團決賽，以直落三場不敵南韓，繼上屆不敵日本隊後，再次失掉金牌，讓南韓隊繼1994年後，時隔29年再次在亞運會上奪得團體金牌。

即使在全場近9成球迷的支持，但中國女隊面對實力強橫的南韓隊全場處於下風，奧運女單冠軍陳雨菲率先「打頭陣」，卻被世界「一姐」安洗瑩痛擊，以12比21、13比21落敗。陳雨菲賽後坦言:「在場上我們沒找到有效方法，越打失誤就越多。」

中國隊繼而派出世界女雙第一組合陳清晨/贾一凡上陣，但遇上南韓的白荷娜／李紹希都未能搶得優勢，爭逐1小時23分鐘後以直落兩局18比21、14比21慘負對手。

至於在關鍵的「生死戰」由何冰嬌上陣，對戰南韓的金佳恩，雙方在首局打得激烈，左撇子的何冰嬌初段顯出強勢，但金佳恩冷靜應對，並令全場為中國打氣的喝采聲愈來愈減弱，最終金佳恩在刁時贏得關鍵兩分，並以23比21、21比17獲勝，粉碎了中國隊的奪金好夢，同時也是南韓隊自94年後再次贏得亞運會女團冠軍。