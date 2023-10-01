高級組銀牌　大埔12碼挫均業北區

「高級組銀牌」周日（1日）於大埔運動場爆發「新界打呲」，大埔與均業北區交手。兩隊激戰120分鐘後，以1比1打成平手，最終大埔12碼贏4比3，總比數贏5比4晉級。

由於謝家榮為港隊出戰亞運，大埔今場改由林志基把關，陳肇鈞和雷仙奴負責創造機會，協助復出的馬卡雷拿攻堅；至於有亞運腳林樂勤及葉卓文缺陣的北區，由韋健豪扼守後防，何振廷和劉君正控制中場，朱偉均於前線爭取入球。

開賽僅11分鐘，北區便有所斬獲，肯迪禁區內被李家豪勾跌，他親自射入12碼，為球隊領先1比0。其後大埔幾次利用死球製造威脅，但都未能及時追平，之後謝臣嘗試遠射，又告柱邊出界。大埔戰至上半場末段終於追和，陳曉鋒把握北區球員解圍不遠，禁區內一射入網，為大埔追成平手完上半場。

67分鐘，馬卡雷拿突破後橫傳，陳曉鋒施展遠射，未能命中目標，1分鐘後，大埔黃金機會，謝臣送出直線，馬卡雷拿面對林駿杰出迎，選擇挑射僅告斜出。較為受壓的北區，到74分鐘調入黃偉國加強攻力，81分鐘，羅曉聰主射罰球同樣未能命中目標，隨後蔡立靖妙傳，馬卡雷拿射門又被林駿杰救出，兩隊90分鐘踢成0比0平手，要加時再戰。

大埔加時繼續採取主動，97分鐘，蔡立靖送出長傳，陳肇鈞近門頂斜。及至加時上半場最後一刻，鍾偉強接應馬卡雷拿二傳，把皮球送入網窩，不過越位在先，入球無效，北區到完場前有黃金機會，黃偉國傳中，馬圖斯門前在黃祖心力壓下，未能命中目標，注定要以互射12碼分勝負，大埔頭5輪僅得1人射失，反觀北區就有兩人射失，最終大埔12碼贏4比3，總比數贏5比4晉級。