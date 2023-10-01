任高級組銀牌賽嘉賓　「電豹女」：香港好正！

港超聯球隊大埔周日（1日）在「高級組銀牌」，以互射12碼擊敗均業北區，其中大埔今場更邀請到，台灣T1籃球聯盟球隊，台啤雲豹的專屬啦啦隊「電豹女」作為嘉賓，與球迷一同觀看球賽，她們賽後大讚氣氛十分熾熱，

「電豹女」以嘉賓身份，到大埔運動場觀看球賽，賽前相當識做，登上觀眾席與球迷互動，向他們派發紀念品，並不時向其他觀眾「擺甫士」使氣氛更見高漲，她們開賽後亦在VIP席觀賞賽事，成功見證大埔激戰120分鐘後，在互射12碼艱難取勝，賽後更與大埔職球員影大合照，為活動劃上句號。

「電豹女」賽後接受訪問時，8位成員異口同聲道今場賽事精彩無比，艾融更稱互射12碼階段，令自己非常難忘：「平時多數喺隔住嗰Mon去睇波，今日親眼睇哂成場，先至知原來足球係咁刺激㗎！」

她們平時大多在籃球比賽，擔任啦啦隊，是日親身感受足球比賽氣氛，曉帆表示很多球迷「由頭嗌到尾」，使她十分興奮，她大笑道：「我哋一路睇波一路諗，兩邊啲球迷都好熱情啊！所以想聽清楚佢哋嗌乜，原來佢哋喺度講粗口！」

曉帆也大讚香港球迷非常熱情和貼心，形容「香港好正」：「今次係我哋第1次嚟香港，參加同足球有關嘅活動，所以特登準備咗簽名咭送畀球迷，希望之後可以多啲嚟香港啦！」