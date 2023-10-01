【亞運撐港隊】女籃力挫哈薩克　相隔9年亞運首勝

香港女子籃球隊周日（1日）出戰亞運小組賽最後一場，終以70:56力挫世界排名第70位的哈薩克，在B組取得1勝2負排第3，這亦是港隊自2014仁川亞運以來首場亞運勝仗。

世界排名第109位的港隊於B組第3場大戰小組同樣兩負的哈薩克，力爭以最佳第3名出線。對手平均身高達1米81，比港隊高0.11米，哈薩克兩名中鋒更有至少1米9高。哈薩克開局3分鐘打出10:0攻勢，港隊靠陳欣汶裡外開弓連得5分，追至落後5分，但遭哈薩克再次拉開，首節港隊落後9:22。

港隊第2節急起直追，其中李祉均轟入三分球，徐穎榆亦博得「and 1」，一輪8:0攻勢追至17:22。哈薩克隊雖然搶得不少進攻籃板，但命中率不佳，全節只得10分。李祉均和唐曉蕾此節各得10和7分，帶領港隊打出25:10，半場以34:32反超前。

兩軍第3節激烈拉鋸，港隊有8分來自罰球，以47:46繼續領先。決勝節港隊打出氣勢，雷淑怡和唐曉蕾合轟3球三分，任栩燕亦中距離得手，協助港隊拉開至12分差距。哈薩克一度追至個位數分差，但港隊中段再有李祉均和徐穎榆投進三分彈，協助港隊保住領先優勢，最終以70:56取勝。港隊上屆亞運4戰全負，對上一場勝仗已是2014年亞運。

今場哈薩克隊有多達33次失誤，比港隊多22次，成為勝負分野。首位征戰WCBA的李祉均展現大將之風，取得全場最高18分，另加7籃板5偷球，港隊另有唐曉蕾貢獻14分7籃板，陳欣汶和徐穎榆亦各得9分。

根據賽制，12支女子籃球隊分3組作賽，綜合排名前8名球隊將取得8強資格。