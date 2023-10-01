【亞運撐港隊】港籃明午硬撼沙特阿拉伯　爭入8強

香港男籃經歷一波三折重獲亞運資格，大打爭氣波，在小組擊敗蒙古，以1勝2負晉級淘汰賽，將於今日（2日）中午12時硬撼沙特阿拉伯，力爭8強資格。（HOY TV 77台周一中午12時直播）

世界排名119的香港男籃，早前因亞運改制喪失資格，又因黎巴嫩退賽，戲劇性重返亞運，先於周二（26日）以62：81不敵中華台北，再於周四（28日）以69：64擊敗蒙古，取得9年來亞運首勝，雖然昨日（30日）以50：95輸給中國，仍以1勝2負、小組第3出線，是自2002年釜山亞運後首次晉級淘汰賽。

根據賽制，每組首名直入8強，第2和3名進行附加賽，爭奪餘下席位，故B組第3的港隊對上A組第2的沙地阿拉伯。後者世界排名66，平均身高達1米95，有3個「2米巨人」，包括2米13的Mohammed Alsuwailem，他場均交出15.7分12.3籃板，內線威力十足。

港隊平均身高1米91，「雙塔」惠龍兒、卜聿揚場均取得11.3分8籃板和5.7分3籃板，與對手硬碰硬或許不是明智之舉，關鍵在於外圍發揮，尤其是對蒙古一仗攻入19分的李琪，徐遠征和楊睿騏亦有機會扮演「X Factor」。港隊還需要特別注意失誤問題，全隊近3場場均出現19次失誤，失誤失分達20.3分。且看港隊可否創造奇迹，相隔21年再闖亞運8強。